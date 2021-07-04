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促進5G技術創新 港府砸一億港幣資助

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
5G服務自去年4月在香港推出短短一年，覆蓋已達9成以上。香港電台
5G服務自去年4月在香港推出短短一年，覆蓋已達9成以上。香港電台

香港當局表示，為進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」的總資助額會由5000萬元(港幣，下同) 增至1億元，並延長申請期至明年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。

據香港電台報導，資助計劃是為了鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，會為使用5G技術的項目提供50%成本資助，每個項目資助上限為50萬元。計劃自去年5月推出以來，已有103個申請獲批，涵蓋不同類型和行業的創新應用，例如遙距機械維修、遙距醫療指導、地盤實地立體模型與4K或8K直播等。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華說，5G服務自去年4月在香港推出短短一年，覆蓋已經達9成以上，部分核心商業區更達99%，發展十分理想，也對5G的廣泛應用打下穩固的基礎。

他說，香港政府會繼續推動5G發展，適時向市場供應頻譜，便利基站建設，以及推動5G的應用和普及化。

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