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陸外交部批美：不擇手段妖魔化港版國安法

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部駐港公署批美妖魔化港版國安法。美聯社
大陸外交部駐港公署批美妖魔化港版國安法。美聯社

針對美國國務院在《2021年度人口販運問題國別報告》中，以香港國安法為由，抨擊香港打擊人口販運的成效，大陸外交部駐港公署發言人回應指，美方報告罔顧事實、充滿政治偏見，利用一切機會不擇手段妖魔化香港國安法，其卑劣行徑令人不齒，對此表示強烈不滿和堅決反對。

據發布，該發言人指出，香港國安法打擊的是嚴重危害國家安全的犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數，絲毫不會影響特區政府與社會各界包括非政府組織的正常交流合作。

他表示，美國自身在人口販運方面劣跡斑斑，強迫勞動和人口販運案司空見慣、層出不窮，不僅不反躬自省，反而以教師爺的嘴臉到處指手畫腳，甚至出於不可告人的政治目的，以欲加之罪混淆是非。

該發言人強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手。中方敦促美方擺正自己的位置，管好自己的事情，立即停止惡意詆毀香港國安法，停止以任何形式和任何藉口抹黑特區政府，停止無聊的表演。

國安法 香港 國務院

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