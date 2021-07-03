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大陸聞泰科技旗下安世半導體將收購英國最大晶片製造商
全球最大，大陸手機ODM龍頭廠聞泰科技子公司安世半導體（Nexperia），將斥資6300萬英鎊（約新台幣25億元）收購英國最大的晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）。
金十數據引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）消息稱，消息人士透露，安世半導體公司將於下周一或周二宣布此次收購。
安世半導體目前是聞泰科技的子公司，主要生產小型邏輯器件和晶體管。前身是歐洲半導體廠商恩智浦的標準產品業務部門。2016年從恩智浦中剝離，2018年聞泰科技聯合格力電器、國聯集團等進行收購，以人民幣251.54億元取得安世半導體75.86%股份。
而英國NWF公司位於南威爾士的紐波特，是英國為數不多的半導體晶片製造商之一。
環球網引述CNBC報導，指這項交易在英國受到一定阻礙。英國政府中國研究小組主席、英國外交事務特別委員會主席湯姆·圖根哈特今年6月致信英國商務大臣，提出警告，擔憂英國領先的200mm半導體矽片技術開發和加工被陸企接管，意味重大的經濟和國家安全問題。
他還惇促英國政府根據今年4月實施的國家安全與投資法案對此筆交易進行審查。
不過，CNBC也引述另位消息人士指，這是英國最後一家出售給中國的先進半導體工廠，英國政府對此沒有採取任何干預行動。
報導提到，英國政府發言人透露「安世半導體將收購NWF公司，我們認為目前不宜干預，但會繼續密切監控有關情況，並適度運用企業法以防情況有所變化。」
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