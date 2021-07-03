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港警調查七一刺警搜索維他奶 陸明星忙撇代言

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
港警搜索，維他奶集團今天緊急發布聲明表示，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。圖源：明報
港警搜索，維他奶集團今天緊急發布聲明表示，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。圖源：明報

香港七一刺警自戕事件延燒，香港警方查出行兇的是是香港家喻戶曉的豆奶品牌維他奶（Vitasoy）採購主任梁健輝，今天上午港警搜索維他奶集團。維他奶集團今天也緊急發布聲明表示，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。

香港明報報導，梁健輝七一晚間在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命。消息稱，梁健輝行兇前寫下遺書，提及對社會的不滿，包括認為警方「包庇罪犯」、沒受到制衡，批評警方的「暴行」，又認為《港區國安法》實施後「無自由」。

港警懷疑梁健輝受「失實資訊及煽動性言論激化」，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘身亡。香港新任政務司長李家超表示嚴厲譴責「『孤狼式』恐怖襲擊」。

報導也指，有學者認為香港從反送中事件以來民怨如洪水，港府從未疏導，事件是社會壓迫令人窒息下帶來的悲劇。

據了解，由於維他奶集團稱，梁健輝「不幸逝世」對其家人致以慰問，已啟動緊急支援機制，引發大陸網民不滿。維他奶在大陸的代言人演員龔俊、任嘉倫2日晚間接連發布聲明稱，即日起終止與維他奶品牌的一切合作，急忙切割立場，撇清關係。

維他奶今日上午證實港警正對總部進行事件調查，並發布聲明，強調支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查，並表態香港維他奶集團及大陸運營的維他奶有限公司均致力於支持中國和香港的穩定、繁榮和發展。

香港 國安法 港警

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