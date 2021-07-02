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國台辦：民進黨「民主自由」遮羞布 早該丟進台灣海峽

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮。新華社
國台辦發言人朱鳳蓮。新華社

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今再度重申，大陸將堅定不移堅持「一中原則」與「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。她並正告民進黨當局，在大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，不過是癡心妄想，只能是死路一條。

中共總書記習近平昨日在中共黨慶大會表示，要堅持「一中原則」與粉碎台獨，我方陸委會回應，拒絕中共片面的「一中原則」與「九二共識」。大陸國台辦今發布新聞稿，由朱鳳蓮做出上述回應。

朱鳳蓮並強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，中國人民決不允許台灣從中國分裂出去。

她並說，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，依附外部勢力，煽動兩岸對抗，操弄「反中仇中」，謀求「台獨」分裂，導致兩岸關係緊張動盪，嚴重損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益，嚴重損害中華民族的根本利益。

朱鳳蓮還批評民進黨執政後打壓異已，鉗制言論，欺騙民眾，操控輿論等，並稱「他們有何面目繼續奢談『民主自由』以欺騙世人？這塊遮羞布早該丟進台灣海峽了。」

朱鳳蓮 民進黨 台獨 國台辦 九二共識 中共

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