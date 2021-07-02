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習近平71談話為何沒提一國兩制？大陸學者這麼看

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為中共中央總書習近平7月1日在天安門城樓上，出席中國共產黨成立100周年慶祝大會。新華社
圖為中共中央總書習近平7月1日在天安門城樓上，出席中國共產黨成立100周年慶祝大會。新華社

針對中共總書記習近平1日在慶祝中共成立100周年大會上的涉台談話，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，習在談話中強調了四個重點。

中評社報導，包承柯指出，第一，解決台灣問題是中國共產黨的歷史使命；第二，和平統一是大陸解決台灣問題的大政方針，但和平統一的前提是兩岸接受一個中國，只有在九二共識的基礎上，兩岸才有和平統一的可能。

第三，使用一切力量來粉碎台獨的圖謀；第四，習近平強調大陸有能力、有意志、有決心捍衛國家主權和領土完整，一定會順利完成中國共產黨的歷史使命，解決台灣問題。

他強調，台灣問題的核心還是兩岸同屬一個中國，這是一個非常明確的訊息，不可改變，也是解決台灣問題的基本的思路和原則。

至於習近平為何沒有提及一國兩制？包承柯認為，一國是關鍵，兩制是方法。如果大家都能接受兩岸同屬一個國家，一定會找到解決台灣問題的方法，他一直認為兩制是求同存異的最好方法。

包承柯稱，兩岸有分歧，可以在一個中國的框架裡保留有分歧的部分，但一個中國是大陸堅持的目標和方向，這點已經完全體現在習近平的談話裡，所以沒有必要講太多。他相信大陸不會用與大陸一樣的制度來解決台灣的問題，但是總有一天兩岸之間會統一。

習近平 共產黨 中共 一國兩制

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