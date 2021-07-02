港學者：北京不惜代價「撥亂反正」 不再藉港對台示範

港版國安法生效實施迄今已屆滿一周年，香港明報報導，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時表示，中共中央制定港版國安法，象徵北京當局已打破過去治港思維︰不惜任何代價「撥亂反正」，不再寄望香港「一國兩制」對台灣的示範作用。

劉兆佳指出，香港回歸之初屬「初歸新婦」，中共中央惠港政策不絕，北京當局冀望以香港「一國兩制」對台灣示範，誘使台灣接受。

劉兆佳說，中共中央立國安法的另一意義即：「中央不再借助香港作為示範以令台灣歸順」。

他指出，香港近年被台灣利用作負面示範，鞏固台灣內部反中情緒，北京不再希望台灣主動、自願接受「一國兩制」，轉以經濟、政治、外交、軍事勢力，逼使台灣政治上就範。

劉兆佳稱，「軍艦、軍機繞島飛行是新的對台政策，香港、澳門中止台灣辦事處運作是將港澳納入反台灣政策之間，不再讓台灣通過港、澳牟取利益」。

大陸全國人大去年5月兩會期間突增國安法議程，劉兆佳表示，中共中央此前沒諮詢全國港澳研究會，他對中共中央立國安法也感到驚訝。

「不是時間，時間上是晚了，反倒是中央肯定決心對香港局面作徹底整頓，強勢出手，目標短期內扭轉香港局勢及政治生態，我驚訝在它的決心和力度」，劉兆佳說。

他指出，香港部分市民和政黨當時「發夢也估不到中央會強硬出手」，過去有人利用北京當局賦予香港的高度自治，「企圖發動民眾運動，聯合外國勢力，迫使中央就範，從而奪權」。

劉兆佳表示，香港2019年的社會運動（反送中運動），引起大陸14億人民反感，中共中央因此一改對港政策，建立針對香港的全國性法律。

劉兆佳認為，北京制定港版國安法，意味著「中央不再容忍反中勢力在香港策動行動，要徹底扭轉香港人、反對派對中央的政治研判和心理預期，以後他們要重新評估中央行為，以及自己和中央的關係」。