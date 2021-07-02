快訊

指揮中心：莫德納第二批41萬劑疫苗 將提早到5日撥發

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港學者：北京不惜代價「撥亂反正」 不再藉港對台示範

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為2020年7月1日，香港銅鑼灣一輛大型宣傳車。（香港中通社）
圖為2020年7月1日，香港銅鑼灣一輛大型宣傳車。（香港中通社）

港版國安法生效實施迄今已屆滿一周年，香港明報報導，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時表示，中共中央制定港版國安法，象徵北京當局已打破過去治港思維︰不惜任何代價「撥亂反正」，不再寄望香港「一國兩制」對台灣的示範作用。

劉兆佳指出，香港回歸之初屬「初歸新婦」，中共中央惠港政策不絕，北京當局冀望以香港「一國兩制」對台灣示範，誘使台灣接受。

劉兆佳說，中共中央立國安法的另一意義即：「中央不再借助香港作為示範以令台灣歸順」。

他指出，香港近年被台灣利用作負面示範，鞏固台灣內部反中情緒，北京不再希望台灣主動、自願接受「一國兩制」，轉以經濟、政治、外交、軍事勢力，逼使台灣政治上就範。

劉兆佳稱，「軍艦、軍機繞島飛行是新的對台政策，香港、澳門中止台灣辦事處運作是將港澳納入反台灣政策之間，不再讓台灣通過港、澳牟取利益」。

大陸全國人大去年5月兩會期間突增國安法議程，劉兆佳表示，中共中央此前沒諮詢全國港澳研究會，他對中共中央立國安法也感到驚訝。

「不是時間，時間上是晚了，反倒是中央肯定決心對香港局面作徹底整頓，強勢出手，目標短期內扭轉香港局勢及政治生態，我驚訝在它的決心和力度」，劉兆佳說。

他指出，香港部分市民和政黨當時「發夢也估不到中央會強硬出手」，過去有人利用北京當局賦予香港的高度自治，「企圖發動民眾運動，聯合外國勢力，迫使中央就範，從而奪權」。

劉兆佳表示，香港2019年的社會運動（反送中運動），引起大陸14億人民反感，中共中央因此一改對港政策，建立針對香港的全國性法律。

劉兆佳認為，北京制定港版國安法，意味著「中央不再容忍反中勢力在香港策動行動，要徹底扭轉香港人、反對派對中央的政治研判和心理預期，以後他們要重新評估中央行為，以及自己和中央的關係」。

香港回歸 港版國安法 中共 一國兩制

延伸閱讀

部分港人7/1依然上街抗爭 一員警晚間遭人持刀襲擊

逢主權移交週年 香港學生組織等11人涉「分發煽動刊物」罪遭逮捕

拒絕中共愛黨教育 在台港人盼政府開放港學童來台就讀

中共百年黨慶 北京香港氣氛迥異

相關新聞

港學者：北京不惜代價「撥亂反正」 不再藉港對台示範

港版國安法生效實施迄今已屆滿一周年，香港明報報導，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時表示，中共中央制定港版國安法，象徵...

新疆「民族改造」理論？血之控訴的維吾爾法庭

今年的維吾爾法庭，與會的專家證人均非法界人士，不過多位學者具十年以上的維吾爾研究及長期的新疆田野經驗，他們以各自的專業出發，提出依據，論證中國以防堵恐怖主義與極端思想為由，恣意擴張對於維吾爾族的壓制，企圖終止其文化之正常延續。

大陸太空站 專家：達世界第三代水平

截至目前，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名太空人已在中國大陸空間站（太空站）駐留近半個月。據悉今明兩年內，還會有9名大陸太空人...

寄語北京與蔡政府 連戰籲共創和平

中共建黨一百年，國共關係也步入百年，曾經踏上和平之旅的中國國民黨前主席連戰接受本報專訪，寄語北京當局與蔡英文政府，探索兩...

中共百年黨慶／習：堅持一中原則、九二共識

中共百年黨慶大會昨在北京舉行，中共總書記習近平發表談話稱，要堅持一個中國原則和九二共識，推進「祖國和平統一」進程，但要堅...

習兩岸談話 我朝野質疑

昨天是中共建黨百年黨慶，中共總書記習近平發表談話中亦有涉及台灣部分。民進黨表示，習近平談話顯示為達成中華民族復興的目標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。