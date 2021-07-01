部分港人7/1依然上街抗爭 一員警晚間遭人持刀襲擊

儘管香港警方早前以防疫為由駁回七一遊行申請，但依然有部分香港民眾以各種形式上街表達訴求。根據香港警察臉書官方帳號發文，1日晚間近10時，一名男子在銅鑼灣近東角道，持刀襲擊一名正在執勤的員警，導致該名員警左背嚴重受傷，被送往醫院救治。

行兇男子隨後遭警方制服，香港警方嚴厲譴責此一暴力行為，並強調必將追究到底。

香港警方還表示，1日中午起，銅鑼灣及旺角就先後有人群「集結及叫囂」。為防止罪案發生，警方在相關地區加強巡邏及採取執法行動，截至晚間9時，警方已在銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶，至少逮捕19人。

警方稱，這些人分別涉嫌管有仿製火器、管有攻擊性武器、侮辱國旗、涉嫌分發煽動刊物、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務等罪名。

此外，至少有19人因涉違反「限聚令」及「口罩令」相關規定，而遭「票控」（開立罰單）。

7月1日是香港特別行政區成立紀念日，2003年為反對時任保安局長葉劉淑儀強推「基本法第23條」立法（即國安法立法），當年7月1日有50萬港人走上街頭，這是香港繼1989年5月21日百萬人大遊行支持天安門學運後，最具規模的一次遊行活動。自此，香港年年7月1日都會舉行「七一大遊行」。