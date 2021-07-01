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七一晚香港見血…一警被刀襲 嫌犯自傷送醫不治

聯合報 / 香港特派員李春／即時報導

香港七一白天不平靜，晚上見血。晚十時許一名警察在銅鑼灣報稱被一男子用刀襲擊，警受傷倒地，疑兇用刀插自己重傷危殆，送院後證實死亡。

晚上十點許，一名警察在銅鑼灣崇光百貨公司對面，報稱被人用刀襲擊受傷倒地，警員證實肩胛骨下受傷，送往瑪麗醫院治理。同場一名穿黑色衫的疑犯受傷倒地，送往律敦治醫院，其間警員要不斷為他做CPR。據稱疑兇男子50歲，是用刀自插心臟後倒地，網上傳出短片，地上大片鮮血，男子已經昏迷。警務處長蕭澤頤到場了解情況。

7月1日，香港警方在港九各區拘至少拘捕19人，指控他們涉藏仿製槍械等。其中在黃大仙區，有人涉嫌侮辱國旗被捕；在天后，有名27歲男子被發現藏有一把可摺疊成卡片大小的利刀，被指涉嫌持有攻擊性武器被捕；在銅鑼灣亦有一名男子因為藏有仿製槍械被捕。另有一男二女未理會警方警告，被指擾亂公眾秩序的行為，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中有人涉嫌未出示身分證明文件。

在旺角，警方在西洋菜街一帶、豉油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，發現有人分發懷疑有煽動內容的宣傳單張，拘捕11人。消息指，當中包括賢學思政召集人王逸戰。

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警察 香港

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