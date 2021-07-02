大陸太空站 專家：達世界第三代水平

截至目前，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名太空人已在中國大陸空間站（太空站）駐留近半個月。據悉今明兩年內，還會有9名大陸太空人到訪太空站。大陸全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩接受「中國新聞周刊」採訪時說，中國大陸太空站建造雖然起步晚，但經濟適用性較高，已達到世界第三代太空站水平。

報導引述航天科技集團五院空間站任務總設計師楊宏解釋說，與正在運行的國際太空站相比，中國大陸太空站總重量更輕，效益更高。北京大學地球與空間科學學院教授焦維新說，國際太空站中，美俄日及歐洲航天局各有一個主要用於開展實驗工作的實驗艙，其真正用於實驗的艙體占整個太空站重量比不到20％。而天宮號太空站除兩個實驗艙，核心艙也可開展部分實驗工作，從重量來看，大陸太空站至少有三分之二用於科學實驗。

天和核心艙是目前中國大陸最大的航天器，其全長16.6公尺，最大直徑為4.2公尺。為保證大陸太空站在軌運行時間至少10年，首次採用大面積柔性太陽能翼作為航天器能量來源。柔性太陽能電池翼在軌可至少開展20次展收動作，且輕薄，單側翼展開達67平方公尺，全部收攏後只有一本書的厚度。

中國大陸為何致力於太空站建設？一大目的是使之成為大陸國家太空實驗室，獲取重大科研和應用成果。2019年4月發布的「中國空間站科學實驗資源手册」中提到，太空站共規劃安排了航天醫學、空間生命科學與生物技術等11個空間科學與應用研究方向。

大陸太空站會效仿美國NASA傾向商業運營嗎？焦維新稱，商業載人航天只是未來發展一個方向。當下最重要的是通過太空站建設，開展各類科學實驗。所有太空站本身建造技術的進步也都為科學實驗服務，要有原創、特色的成果和新的技術應用出現，「這是我們的主要目標，也是由空間大國變為空間強國的根本方向」。