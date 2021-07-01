德國之聲專訪／迎來百年慶典 中共是否背離了自己的理想？

余凱思(Klaus Mühlhahn)：中共一直很重視維護權力，1949年前後都是如此。共產黨想要徹底改變中國，要實現這個目標，掌握權力是至關重要的。毛澤東在三十年代前後就說「槍桿子裡出政權」。當然，毫無疑問，相比以往，當今中共對權力的重視程度是有過之而無不及。與此同時，黨內的進步力量、革命力量則被排擠邊緣化。

德國之聲：也就是說，中共的政治理想已經在過去100年間發生了蛻變？這個百年政黨最初的政治理念和如今有哪些不同？

余凱思：中國共產黨的一大特點就是經常發生劇變。這個政黨的適應能力很強，行動能力也很強。這倒不是說中共徹底放棄了當初的理想，而是吸納了新的方針、新的意識形態。1921年建黨之後的最初幾年，中共的宗旨是努力改善工人處境、努力追求平權。當時的中共也非常講究國際主義，來自蘇聯、德國、瑞典、荷蘭等國的共產主義者參與中共的革命工作，這在今天是難以想象的。1928年之後，中共又轉變成一個扶助農民的政黨。

德國之聲：我的問題依然是：中共當初的理想和如今的理念有哪些不同？

余凱思：中共最初是一個工人政黨，後來又吸收了許多農民入黨，並且越來越往民族主義靠攏，某種程度上也開始轉向保守。1949年後，中共開始執掌政權，又有了新的特點。中共當初的理念在如今的黨內不再佔據最重要地位，不論是社會公正理念還是政治理念皆是如此。當今的中國共產黨，追求的是通過有效的執政讓中國成為一個富國、強國，獲得國際認可。因此我認為，中共現今的雄心就是讓中國成為超級大國。

德國之聲：在三十、四十年代，許多人加入中共，是因為對巨大的貧富差距感到悲憤，他們想要幫助窮人。可以說，在早年中共的理念中，社會公正佔據了極其重要的地位。而就在去年，中共當局高調宣布，中國已經全面脫貧。這是否能說明中共已經兌現了大半個世紀前的社會公正之承諾？

余凱思：中共早年的理想確實包括了社會公正、扶助弱者的方面。我們也必須要承認，近幾十年來，大量中國人脫離了貧困。我八十年代去中國時，看到那裡的民眾是真的非常貧困；而在最近幾年，也親眼看到許多普通中國人的生活水平急劇提高，大量高科技產品也進入了民眾的日常生活。但是，我們也看到中國社會產生了全新的不平等現象。和歐洲國家相比，當今中國的貧富差距是驚人的。我個人甚至認為，中國是當今全球貧富差距最嚴重的國家之一。儘管宣稱已經全面脫貧，但是依然有許多中國人每天生活開支只相當於幾歐元；與此同時，又有許多中國巨富登上福布斯等全球富豪排行榜。巨大的貧富差距表明，盡管中國民眾的生活水平得到了整體提高，但是社會上產生了全新的不平等現象。

德國之聲：一方面是嚴重的社會不公正現象，另一方面中共依然堅持自己是一個社會主義政黨。中共如何處理這個嚴重矛盾？至少從民眾滿意度來看，中共似乎處理得很不錯？

余凱思：你說得沒錯，中共政權確實相當穩固，沒有受到什麼挑戰。但是當今中國的現實和中共最初理念確實存在著矛盾。我認為，如今中國民眾並沒有將中共建黨時的共產主義理想太當回事。大部分人都認為，中共的目標是帶領中國走向現代化、確保經濟增長、推動中國的復興。依舊相信中共有著突出的社會公正理念的人，我認為並不是很多。只要經濟繼續快速增長，這都不是問題。然而，一旦中共無法繼續兌現持久經濟增長的承諾，就會遇到很大的困難。從其他國家的經驗中，我們可以看到，危機往往發生在經濟增長停滯之後。屆時，民眾對平等、社會公正的呼聲就會升高。

德國之聲：您認為，只要中國經濟繼續增長，中國民眾就不會關心中共的初心究竟是什麼？

余凱思：對的，只要經濟繼續增長，社會公正問題就會被民眾忽視。一旦經濟轉冷，這些話題就會轉熱。所以我們看到，如今的中國幾乎將經濟增長視為維護權力的第一要務。假如失業率暴增、工資購買力暴跌、房地產崩盤，中共就會遭遇嚴重危機，屆時陷入經濟困境的中國民眾就會想起中共的最初理念，嚴重動搖中共政權的根基。他們會說，你們可是一個共產主義政黨，你們必須為窮困民眾做些什麼。而此時的中共只是一個紙面上的共產主義組織，事實上早就變成了一個富人集團。

德國之聲：危險在於，經濟不可能永遠保持增長……

余凱思：對，沒有任何一個國家的經濟可以永遠增長。近幾年來，中共為了避免經濟停滯，出台了大量舉債等高風險措施，如今的經濟增長很大程度上都是靠債務支撐的。

德國之聲：中共的初心除了社會公正，還包括民主。在四十年代末的內戰時期，中共向民眾許諾建立一個民主自由的新中國，獲得了很高的民意支持。您是否認為，在經濟增長停滯時，中國民眾也會想起中共當初的民主理念？

余凱思：對的，新民主主義是早年中共的重要理念，三十年代許多知識分子、學生階層加入了中共，就是因為被其民主理念所吸引。不過，從四十年代起，位於延安的中共政權就開始強化黨內紀律，黨內反對派、黨內言論多樣性遭到了系統性的打壓。但是，盡管經歷了多次政治運動的清洗，中共黨內的民主呼聲從未徹底消失，尤其是改革開放後，1989年，民主的呼聲屢次出現。我認為，中共黨內的民主呼聲具有很強的爆炸性，畢竟這是中國至今沒能解決的一個問題。在危機時刻，中共黨內的民主呼聲也會變得更為響亮。但至少就現在而言，習近平統治下的中共正在明顯背離黨內民主。

德國之聲：可是我們也看到中共這兩年不斷在提醒全體黨員「不忘初心」，這難道和您所說的不矛盾嗎？

余凱思：中共現在講的「不忘初心」並不是指什麼「民主初心」，也不是什麼「社會公正初心」，而是提醒人們中共起源於一場轟轟烈烈的社會運動，呼籲人們不要忘記中共建立時的奮鬥精神、團結精神，這才是中共宣傳「不忘初心」的主要目的。

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