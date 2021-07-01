逢主權移交週年 香港學生組織等11人涉「分發煽動刊物」罪遭逮捕

今天是香港主權移交24年及中共建黨100年，香港有學生組織等團體無懼香港警方重兵戒備，在各區擺設攤位，發放宣傳刊物，香港警方於今日下午5點到6點左右，先後以涉嫌「分發煽動刊物」罪拘捕11人。

香港星島日報報導，香港警方指出，下午5點到6點左右，警方在旺角一帶巡邏期間，發現有人正在分發宣傳單，疑似有煽動性內容。警方分別在鼓油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌「分發煽動刊物」罪拘捕5男6女。

另據香港01報導，香港學生組織「學聯」及「嶺南大學學生會」成員於旺角天橋擺設攤位，被多名警員攔查，警方收走桌子、旗幟等物品，並將4名成員帶上警車。

而學生組織「賢學思政」召集人王逸戰、秘書長陳枳森及一名義工也被警方帶上警車帶走。警方表示，涉案人分發傳單內容懷疑有煽動性成份，已用涉嫌「分發煽動刊物罪」拘捕兩男一女。

香港警方提醒，根據「刑事罪行條例」第10條，任何人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，即屬犯罪，第一次定罪可處罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。