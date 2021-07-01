習近平談「解決台灣問題」 台海戰爭的懸頂之劍

「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何『台獨』圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」中國黨和國家領導人習近平2021年7月1日在慶祝中共百年的活動上這樣表示。

這普遍被看作是對蔡英文政府的警告。據中央社援引日媒《讀賣新聞》稱，習近平的話是在警告不接受「一中」原則的蔡英文政府。

這樣的語句其實並不新。早在2016年慶祝中共成立95周年的「七一」講話中，習近平就曾表示，「解決台灣問題，實現祖國統一是中國共產黨的歷史使命」，並表示「堅決反對『台獨』分裂勢力」。當時中國大陸就有多位分析人士表示，這不僅是「講給全體黨員，更是講給兩岸同胞聽的」。當時距離2016年5月20日蔡英文政府上台剛剛過去一個多月。

此後，習近平也數次做過類似的表態，例如2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話中，他指出，「中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務」，「團結全體中華兒女，堅決挫敗各種制造『兩個中國』、『一中一台』、 『台灣獨立』的圖謀」。

台灣陸委會：正視兩岸現實

對於習近平的最新講話，台灣陸委會隨後發新聞稿做出回應，呼籲北京當局「正視兩岸現實」。陸委會稱台灣「與對岸專制政體存在很大的制度差異，2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的『一個中國原則』及『九二共識』」。

據台灣中央社報導，陸委會還在新聞稿中表示，北京當局應「正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視台灣『和平、對等、民主、對話』的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展」。

陸委會也在新聞稿中批評中共鉗制人民民主、侵犯人權自由，對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心，「已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅」。陸委會也「呼籲對岸，應真正『以史為鑑』，推動符合民主政治的政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民；同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方」。

危險的台海關係

一段時間以來，劍拔弩張的台海關係成為國際社會關注的焦點。英國《經濟學人》雜志5月1日發行的期刊以台灣雷達圖為封面，稱這是「地球上最危險的地方」。

美媒CNBC在6月30日的報導中也援引新加坡前資深外交官考斯甘(Bilahari Kausikan)稱，「台灣是美中關係中最危險的爆發點」。不過，考斯甘也表示，中美不太可能發生直接衝突。

CNBC也採訪了澳大利亞前總理、中國問題專家陸克文（Kevin Rudd）。陸克文表示，統一台灣仍然是中共的「未竟之事」，中國軍方已經為確保台灣「回歸」籌備了多年。陸克文還稱，如果習近平在明年年末的中共二十大再次當選，中國可能會開始對台灣採取行動。

「我認為，那時候我們將進入這樣一個時期：中國研究其可能，以便在2020年代末和2030年代時可以將台灣在政治上重新納入中國」，陸克文6月30日對CNBC說，「而那時候的情況，我相信對我們所有人來說，都會變得危險」。

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