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拒絕中共愛黨教育 在台港人盼政府開放港學童來台就讀

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港邊城青年與台灣香港協會1日共同舉辦七一記者會。（圖／取自台灣撐香港陣線臉書粉專）
香港邊城青年與台灣香港協會1日共同舉辦七一記者會。（圖／取自台灣撐香港陣線臉書粉專）

今年香港七一大遊行停辦，香港政局不斷惡化。台灣香港協會常務理事天爸表示，在國安法下，香港家長不希望孩子被迫接受中共政權推動的對共產黨忠誠、愛國教育，但不是每個家庭都有能力移民，他希望政府開放讓香港人來台就學，並讓其監護人以依親方式來台居留。

香港邊城青年與台灣香港協會1日共同舉辦七一記者會，天爸於會上表示，如今在香港國安法底下，家長擔憂政治局勢會為孩子教育帶來負面影響，許多家長開始感到恐懼，孩子在香港可能會被教育成對共產黨忠誠，但不是每個家庭都有能力移民離開香港，因此，天爸希望，台灣政府能開放讓香港人來台讀書，包含國中小及幼稚園，並讓監護人能以依親方式來台居留，照顧他們的孩子，讓香港下一代有個良好健康、不被政治干擾的教育。

天爸還說，目前香港的情況大家都很清楚，「老師被壓迫、同學之間互相舉報，這些事情正發生當中」，他希望台灣政府可以開放名額，來解決這些問題。他也強調，這並不是鼓勵大家離開香港，而是不希望香港下一代接受政治壓迫下的教育，這是錯誤的，希望政府認真考慮，能讓他們來台就讀。

此外，台灣香港協會秘書長李淇建議，台灣政府的撐港意志，不需體現在人道救援舉措上，若是可以加開多元的來台管道，回歸到一般港人居留定居或是移民政策的通盤檢討，能幫助到更多有需要來台的人，例如，大部分抗爭者來台會被要求需要透過既有管道申請居留簽證，原因是目前在台灣還無法以就業方式取得定居資格，使得在香港已有一定工作經驗的港人來台後，仍必須從大學或研究所開始讀起，不僅造成他們在經濟方面有一定的壓力，也讓他們在後續的生涯規畫上感到無所適從，如果可以暢通就業取得定居資格的管道，可以讓他們自食其力、融入台灣社會。

香港 國安法 移民

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