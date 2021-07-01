廈門台協會長吳家瑩等人 應邀出席中共百年黨慶

中國共產黨成立100周年慶祝大會1日上午在北京天安門廣場舉行，廈門台協會會長吳家瑩、啟達台享創業服務有限公司總經理、台青范姜鋒等多位台灣民眾也應邀出席觀禮。

據香港文匯網報導，上午慶祝大會一結束，吳家瑩就在朋友圈發出了多張現場圖。吳家瑩接受香港文匯網採訪時說，「作為台商，他深切地感受到祖國大陸對台灣同胞的關愛，與台胞也是共呼吸共命運。」

吳家瑩稱，中共中央總書記習近平上午的講話，再次強調堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來，「這表現出解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定決心和信心。」

范姜鋒也表示，「作為台灣青年生逢盛世，能親在天安門的慶典現場，聆聽總書記的講話非常激勵人心。」他告訴文匯網，作為在大陸發展的台青，他會進一步發揮好兩岸的橋樑和紐帶作用，幫助更多的台青登陸發展，了解真實的大陸。

據新華社報導，包括：中國國民黨前主席連戰、中國國民黨前主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、無黨團結聯盟等台灣的政黨、團體和人士也以賀電、賀信等形式，向中國共產黨成立100周年表示祝賀。