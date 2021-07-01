習對台提「強大能力」 專家：習的野心越來越不加掩飾

中共總書記習近平上午在慶祝中共成立一百周年大會上發表談話，強調「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，外媒引述在美國芝加哥大學擔任訪問學者的縢彪分析指，習近平對台灣的野心應該說是越來越不加掩飾。

據德國之聲中文網報導，縢彪指出，習近平在思想上延續中共一貫的套話，但在外交丶香港與台灣議題上則是表現出更強硬的態度。

報導指，習近平談話中警告，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心，滕彪分析表示，習近平對台灣的野心應該說是越來越不加掩飾，所以習不會尊重台灣人的自決權利，也不會尊重基本人權與國際和平。無論透過什麽手段，都是考慮共產黨自身的利益與政權。「當習認為對台灣採取措施不會引起美國跟國際社會干涉時，他一定會這麽做。」

滕彪說，不光這一次，之前中共已經有很多信號要對台灣採取更強硬的手段，所以國際社會的反應跟對台灣的支持，對台灣的安全和生死存亡是至關重要的，尤其是美國的態度。

此外，報導提到，在國防方面，習近平強調了解放軍現代化的重要性，並稱要強國就得強軍，這似乎與中國過去幾年持續增加軍事預算很大程度上是相符的。

滕彪表示，中共在習近平上台後，比較多強調國家主義跟民族主義，尤其對台灣，也是特別強硬，經常發出武統的威脅。加強國防與增加軍費恐怕也是中共要維持一黨專政重要的手段，因為這從來都是它的首要目標。另一方面，中共希望用軍事力量對外進行恐嚇跟威懾。

他認為，當然也不排除，中共會使用這些軍隊向外擴張，尤其是對台灣。所以在國防部分的內容，明顯是要對國際社會發出強硬的訊號。