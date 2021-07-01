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港專家：習對一國兩制的理解 或與前兩任總書記不同

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港時事評論員劉銳紹認為，習近平對「一國兩制」的理解，與以前的江澤民和胡錦濤可能有所不同。路透資料照片
香港時事評論員劉銳紹認為，習近平對「一國兩制」的理解，與以前的江澤民和胡錦濤可能有所不同。路透資料照片

中共總書記習近平今（1）在慶祝中國共產黨100周年大會發表談話。香港時事評論員劉銳紹認為，習近平對「一國兩制」的理解，與以前的江澤民和胡錦濤可能有所不同。

香港電台網站報導，劉銳紹指出，中共前總書記江澤民和胡錦濤強調和平處理對外問題，但基於目前整體局勢，西方國家對大陸的壓力增加，他認為習近平提出軍隊要維護地區和世界和平的強大力量，是過去兩名領導人較少強調的。

對於習近平提及，任何想把中國共產黨與中國人民分割、對立起來的企圖，都絕對不會得逞。劉銳紹認為，這是針對有外國想將中國的人民與黨分開作出警告，可見習近平的外交政策，具有高度預防心態，希望增加中國大陸在國際上的主導角色。

劉銳紹還說，這次習近平的講話在有關港澳部分，提出「準確貫徹一國兩制」，並指落實中央對港澳特區全面管治權，突出國家安全，這是過去較少提及的，可見習近平對一國兩制的理解，與以前的江澤民和胡錦濤可能有不同。

他認為，習近平這次強調主權、安全和發展利益，更成為講話的其中一個排於前列的重點，反映香港問題在中央眼中，已成為複雜的國際問題，並非只是香港與大陸的事。

此外，今天也是香港特區成立24周年，3個團體原本計劃在港島區舉行集會遊行，但被警方發出反對通知書。警方今早表示，會在相關地點作高姿態巡邏，以確保各項慶祝活動順利進行，並為一切可能發生的違法活動做好應變準備。

港警在中午前引用《公安條例》，封閉維園1至6號足球場、籃球場、中央草坪及相關通道，並警告任何人若進入或逗留在已封閉地方，或會被檢控。警員還在場呼籲球場內的人士離開。

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