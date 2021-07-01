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「拿中天類比港蘋不值一駁 」林飛帆：繼續為香港發聲
民進黨副秘書長林飛帆今天在臉書表示，今天中共在北京歡慶建黨百年；港府則是派上萬警力全日戒備，喊出封鎖維園，這些是一年來，港版國安法籠罩之下，香港人的處境，「中共的百年歡慶，其實是用香港人的苦難作祭」。
林飛帆說，今天除了是香港主權移交24周年，也是港版國安法施行一周年。以前的七一，是香港百萬人走上街頭，要求北京和港府實踐對香港的政治承諾，讓港人治港，全面普選的日子；但去年中共趁著七一的前一晚就頒布港版國安法生效，從那一刻起，香港人的政治權利就徹底被剝奪了。
林飛帆表示，在台灣有些人拿中天類比港蘋、消遣政府援港行動，來合理化中共對香港的作為；這些都不值一駁，因為這些人沒有人敢正視香港的遭遇，更不用說為香港人做任何事情。
林飛帆指出，自己有很多的香港朋友，從去年開始流亡，有些到了台灣，一些仍在監牢；很多人留在香港，但也失去了為改變奮鬥的希望；此刻香港被噤聲，再也難以上街，如果可以，自己會繼續為他們再多說一些話，再多做一點事，在能力範圍內再多幫助一些人，就算能做的相比於他們正在遭遇的痛苦來說，是遠遠不夠。
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