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習近平涉台談話 陸委會回嗆

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
陸委會呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭。聯合報系資料照片
陸委會呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭。聯合報系資料照片

針對中共總書記習近平在建黨百年慶祝大會上的對台談話，陸委會1日表示，2,300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。

陸委會指出，中共治理中國大陸以來，雖因推動緣自西方自由市場經濟制度的「改革開放」政策，在經濟上有一定發展，但其一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」的回頭路。

陸委會稱，中共對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。

陸委會認為，歷史的意義在於警惕錯誤，呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民；同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方。

陸委會表示，民主自由、人權法治是台灣社會堅持的核心價值，與對岸專制政體存在很大的制度差異。兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，2,300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變。

陸委會呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，才有助兩岸關係良性互動、永續發展。

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