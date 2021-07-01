專訪：習近平演說透露中共向外擴張的野心

習近平在今日的演說中，一開始將主軸圍繞著完善「中國特色社會主義制度」的重要性，也強調馬克思列寧主義丶毛澤東思想與鄧小平理論是三個重要的代表思想。您認為他演講整體而言，釋放出什麼樣的訊息？

滕彪：總體上，他演說的內容還是中共一貫的套話，他在思想跟意識形態上還是更多強調了共產黨之前從馬克思丶毛澤東跟鄧小平延續下來的思想，也談到了科學發展觀。從毛澤東丶鄧小平丶江澤民丶胡錦濤到習近平，中共在這中間其實經歷了很多變化，內部也有很多沖突。

但這套政治話語其實沒有實際意義，完全還是共產黨說什麼是對的，什麼就是對的。他對歷史跟理論的解釋，都是完全沒有邏輯跟道理可言的。中共說的這些偉大跟光榮的理論與歷史實踐當中都有很多相互矛盾跟沖突之處。

德國之聲：在國防的部分，習近平強調了解放軍現代化的重要性，並稱中國要強國就得強軍，這似乎與中國過去幾年持續增加軍事預算很大程度上是相符的。您認為這樣的論述會對區域內的國家釋放什麼樣的訊號？

滕彪：中共在習近平上台後，比較多強調國家主義跟民族主義，尤其對台灣，它也是特別強硬，經常發出武統的威脅。加強國防與增加軍費恐怕也是中共要維持一黨專政重要的手段，因為這從來都是它的首要目標。另一方面，中共希望用軍事力量對外進行恐嚇跟威懾。

當然也不排除，中共會使用這些軍隊向外擴張，尤其是對台灣。所以他在國防部分的內容，明顯是要對國際社會發出強硬的訊號。

德國之聲：在外交的部分，習近平強調中國會遵循和平外交政策，並強調中國從未壓迫或奴役其他國家人民，也重申未來不會這麼做。他也警告，若其他國家嘗試壓迫中國，中國人民會以「血和肉」組成鋼鐵長城讓這些國家碰的頭破血流。他的強硬論述是否延續了中國過去一段時間在國際上實行的「戰狼外交」的論述呢？

滕彪：這是與中共近年來的民族主義與國家主義宣傳結合在一起的。實際上，中共對外的滲透與擴張，包含破壞國際法律准則是越來越多了，西方國家對中國政策跟態度的轉變，也主要是因為中共的對外挑釁丶滲透與擴張。

雖然習近平說中國不會奴役跟壓迫其他國家人民，但實際上中共奉行的是從零規則的社會達爾文主義，以前鄧小平說中共要「韜光養晦」，但等他強大後，他就會欺負其他國家，尤其是欺負比他弱小的國家。

像一帶一路跟很多在國際上侵犯人權的行為，還有在境外綁架的事情，這也說明中共所說的不對外擴張奴役別國是欺騙人的。如果中共在經濟跟軍事上都有足夠的實力去奴役其他國家的話，他一定會這麼做，因為中共也是一直在國際上為了他的政治目標扶植獨裁政權。

所以很多西方政治學者得出結論說中國的政權不是一個擴張性的政權，這種結論其實是不那麼准確的。中共在沒實力時就會韜光養晦，但在他有實力時，他一定會積極向外挑釁跟擴張。

德國之聲：在香港跟澳門的部分，習近平重申所謂「一國兩制」丶「港人治港」丶「澳人治澳」的說法，到他也說到要落實對這兩個特區的全面管治權，還有施行維護國家安全的制度與機制。這是否代表對於未來對這兩個特區的管理，中國政府會以維護國安為主軸？

滕彪： 在澳門基本上一國兩制早就名存實亡，在香港的一國兩制也是被摧毀殆盡。中共公然撕毀了國際承諾，香港的法治跟基本自由也是逐漸被摧毀。雖然香港現在還是比大陸有更多自由，但這個趨勢是非常可怕的，可能用不了太長的時間，香港就會被完全大陸化。去年國安法生效後，中共便在預告一國兩制已被撕毀。

德國之聲：在台灣的部分，習近平重申兩岸統一是終極目標，說中華兒女會團結摧毀台獨勢力，並警告任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心。他這番論述與過去一段時間中國針對台灣議題作出的表態有很大的區別嗎？

滕彪：習近平對台灣的野心應該說是越來越不加掩飾，所以他不會尊重台灣人的自決權利，也不會尊重基本人權與國際和平。無論透過什麼手段，他都是考慮共產黨自身的利益與政權。當他認為對台灣采取措施不會引起美國跟國際社會干涉時，他一定會這麼做。

不光這一次，之前中共已經有很多信號要對台灣采取更強硬的手段，所以國際社會的反應跟對台灣的支持，對台灣的安全和生死存亡是至關重要的，尤其是美國的態度。

縢彪是旅美的中國法律學者，曾在中國擔任維權律師與在中國政法擔任講師。他目前是美國芝加哥大學人權中心的客座教授。

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