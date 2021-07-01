中共建黨100年 國民黨：兩岸不能以民主自由妥協為代價

針對中國共產黨建黨100周年，國民黨表示，中國國民黨先於中國共產黨27年投入革命與救國之路，國共兩黨曾經為了民族救亡圖存而攜手合作。但也因為理念、目標和手段的重大分歧而發生衝突，造成同胞手足相殘的悲劇，進而導致長時間海峽分治的局面。國民黨呼籲，此時此刻兩岸的政黨都應該以追求台海的和平穩定，深信國父孫中山所倡議的制度與價值是兩岸關係最佳解方。

國民黨表示，在中國共產黨建黨百年之際，兩黨都需要坦誠面對歷史。國民黨在近代中國曾經的犧牲和成就，台灣的發展經驗和對改革開放的貢獻，以及大陸在經歷曲折探索和付出巨大代價後取得的成就，對於兩岸共同未來，都有正面意義。但我們也不能忽略，海峽兩岸的持續對峙，仍是台澎金馬2350萬人面對的嚴峻挑戰。

國民黨指出，冷戰時期，兩岸經歷過軍事衝突和外交零和對抗。冷戰結束後，國民黨兩次執政皆同時創造兩岸默契與拓展國際空間。很遺憾，過去5年，兩岸和平穩定現狀快速崩塌。為解決當前的兩岸難題，國民黨去年提出的現階段兩岸政策報告，認為應持續推動兩岸交往對話，逆轉走向戰爭的惡意螺旋。在兩岸持續交往對話過程，我們強調堅守中華民國立場。

國民黨強調，中國國民黨是開國政黨，本當以中華民國興亡榮辱為全黨責任，在我國的兩岸政策中，更應該傳承百年來國民黨同志先賢犧牲奮鬥所追求的核心價值。這個核心價值是追求民族的尊嚴平等、國民的自由民主、和經濟的繁榮均富，這些理想充分寫在中華民國憲法中，而且民國36年施行的這部憲法，不但彰顯兩岸的連結，開創台灣的民主自由，還成為兩岸往來的法律基礎，這是穩定兩岸關係的盤石。

國民黨說，因此，國民黨的現階段兩岸政策報告，立足憲法求同存異，主張基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式的與時俱進。同時，國民黨認為兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。

國民黨指出，從1992年開啟的辜汪會談、2005年開始的國共破冰和解，到2015年的「馬習會」兩岸突破困境的成功經驗顯示，能夠尊重兩岸分治現實並求同存異，就能為兩岸合作邁向未來開啟寬廣的道路。

國民黨強調，今天，國民黨在台澎金馬的一切努力，不只是維護中華民國的生存發展，也是為中華民族全面實現民有民治民享探索和奮鬥。國民黨呼籲，此時此刻兩岸的政黨都應該以追求台海的和平穩定、兩岸的繁榮發展、與人民的平等自由為己任。找回政治對話的基礎，找回人民交流的渠道，為人民解決問題。展望未來，我們深信，國父孫中山所倡議、啟發的制度與價值，將是兩岸關係的最佳解方。