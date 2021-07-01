中共建黨百年 時力：手上沾滿了中國人民的血

今天是中國共產黨建黨百年，立法院時代力量黨團今舉行記者會表示，中共百年黨史就是一部近現代中國人權侵害史，中共對人權的迫害也是現在進行式，作為民主國家的台灣，除了引以為鑑更要對中共保持警戒，才能維護得來不易的自由民主。「中國共產黨手上沾滿了中國人民的血，並且已經將這隻手伸向台灣」。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，中共百年黨慶並非值得慶祝的日子，應該被紀念的是受到中共人權侵害而造成的無數生命喪失，時至今日，中共打壓人權的行為還在持續，在新疆以集中營形式進行強迫勞動甚至是種族滅絕，公民社會的發展也被扼殺。

陳椒華表示，「中國共產黨手上沾滿了中國人民的血，並且已經將這隻手伸向台灣」，但國民黨卻表明收到中共慶祝活動邀請時會考慮參加，過去甚至有國民黨退將參加中共政治慶典，高唱對方國歌，若再有同樣狀況，政府應依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第 9之3 條，堅決進行處分。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，今天也是香港主權移交24周年，然而「港人高度自治五十年不變」承諾，連五十年一半時間都還不到就已蕩然無存。昨天正是港府實施「國安法」一周年，香港蘋果新聞、壹週刊也接連因國安法被迫宣布停止營運，「香港習以為常的民主自由、言論自由，就這樣活生生的被剝奪與箝制」，一國兩制早已名存實亡，取而代之的是侵門踏戶的國安法。

王婉諭說，隨著中共的控制與強壓，台港之間的關係也逐漸惡化，香港與澳門政府相繼宣布暫停在台辦事處，台灣在港、澳辦事處人員也因拒簽一中承諾書被要求限期離境。她也提醒政府，如果有在港台人因國安法被捕，或者受僱於台灣經濟或文化機關的香港職員因國安法被逮，政府需先提前規畫與思考可行的緊急協助方式。

時代力量黨團總召邱顯智表示，目前台灣援港的主要法源「香港澳門關係條例」第18 條密度不足，也沒有制定難民法，完全由行政院專案做個案決定，欠缺取得居留、身分權利等等明確規定，台灣身為人權國家，應思考如何讓香港運動者有機會取得其他身分證明文件，甚至是台灣政府自己發行的難民身分文件，另行政院也應將相關協助機關及機制常態化，甚至給予正式的預算和編制。