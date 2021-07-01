港版國安法通過一周年 民進黨團：香港自由已死

今天是香港國安法通過一周年，民進黨立法院黨團今指出，這一年來東方明珠黯淡無光，政治、媒體、教育、司法等出現翻天覆地改變，許多香港人到其他國家尋求闢護和支援，很突兀的是中共今天在歡慶百年黨慶時，全世界卻都在哀悼香港自由已死，民進黨站在普世價值一方，聲援香港朋友。

民進黨團今辦線上記者會，黨團幹事長劉世芳說，香港國安法通過一周年，香港離民主自由人權這幾個字越來越遙遠，在當局指導下言論自由 被破壞、逮捕異議人士、侵害司法獨立，對外公布有117人被逮捕，但遠不只這個數字，最可怕的是教育下一代變成「小粉紅」，累積超過十萬次檢舉集會活動結社活動，讓人聯想到數十年台灣警總，對香港前途感到憂心。

民進黨立委洪申翰說，港府跟中共利用國安法，摧毀香港社會言論、政治行動自由，大幅逮捕民主派、社運人士，去年民主派議員自辦初選 ，都會被港府以危害國家安全拘捕50幾人，每年6月4日是香港重要民主集會運動，今年也不能再辦，7月1日也是香港很重要遊行，這樣聲音也被壓制殆盡，香港已經跟過去不一樣。

洪申翰說，這幾天看到香港蘋果日報被迫關門，去年8月，港府搜索蘋果總部，數度逮捕創辦人黎智英，讓媒體人人自危，已有香港媒體下架政治評論、獨立的媒體人也被拘捕扣留，讓大家最感到恐懼的是，過去港府不管怎樣順著中共意圖來箝制，至少還有司法獨立，但國安法也讓司法獨立回不去了，中共介入法官遴選，甚至國安法審查也不設陪審團，破壞香港最後的司法獨立防線。

洪申翰說， 香港人民其實都希望要離開香港，到其他國家尋求闢護和支援，很多香港朋友來台灣，至少在台灣可以好好教育小孩什麼是對錯 ，現在大量香港教師很擔憂，動不動被小朋友、家長檢舉，很多老師都想離開教育界，教育已跟過去想像不同。

黨團書記長羅致政說，對照今天中共在黨慶一百年的說法盡是陳腔濫調，「港人治港、澳人治澳」根本是謊言，在港版國安法制定前，聯合國、歐盟都曾表達憂慮，國安法會衝擊港區引以為傲的自由，但北京聽不見國際社會共同呼籲，把國安法加諸香港人民。

羅致政說，西方國家憂慮的事情快速發生，看到日本、德國等所有民主自由國家站出來，關切媒體人員被逮捕；也可看到一國兩制是謊言，香港50年不變承諾快速撕毀，快速朝一國一致邁進，台灣會跟民主國家站在一起，聲援香港自由、聲援香港人民。