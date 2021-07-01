西方出現區隔中共和人民論 習：絕不會得逞

近年西方國家出現區隔中共和中國人民的論點，中共總書記習近平今天在中共成立一百周年大會上表示，任何想把中國共產黨與中國人民分割開來、對立起來的企圖，都絕對不會得逞，9500多萬中國共產黨人不答應，14億多中國人民也不答應。

據新華社報導，習近平在100周年黨慶大會上表示，中共根基在人民、血脈在人民、力量在人民。中共始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益，必須團結帶領中國人民不斷為美好生活而奮鬥。

習近平又表示，辦好中國的事情，關鍵在中共，必須堅持中共的全面領導，不斷完善中共的領導，不斷提高中共科學執政、民主執政、依法執政水平，充分發揮中共總攬全局、協調各方的領導核心作用。