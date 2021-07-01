中共百年黨慶 習近平說了什麼？

中國在周四 (7月1日) 紀念共產黨成立100周年，中國國家主席習近平以毛裝現身天安門廣場發表演說。中國國務院總理李克強與前領導人胡錦濤都出席活動，但前領導人江澤民卻缺席，引發外界關注。

習近平在演說一開始強調，透過中國人民的奮鬥，中國共產黨實現第一個百年的目標，也就是全面建成小康社會，並解決貧困問題。他說：「中國共產黨一經誕生，就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心使命。一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。」

他也在演說中提到中共透過推進「五位一體」的布局與推進「四個全面」的戰略布局來完善「中國特色社會主義制度」，並推進國家治理體系和治理能力現代化，堅持依規治黨、形成比較完善的黨內法規體系，戰勝一系列重大風險挑戰。

習近平指出：「新的征程上，我們必須堅持黨的全面領導，不斷完善黨的領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，牢記『國之大者』，不斷提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用！」

他也重申，中國共產黨必須繼續堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想。習近平說：「中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。」

習近平內外政策定調

在外交層面，習近平說中國必須奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關系，以及推動共建「一帶一路」高質量發展。

他說：「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」說到這時現場響起熱烈掌聲。

習近平還講到，中國共產黨必須不斷嚴密組織體系，建立德才兼備的體系，堅定不移推進黨風廉政建設。在香港跟澳門的議題上，習近平重申貫徹「一國兩制」、「港人治港」與「澳人治澳」的原則。他說，重要的是要落實對香港與澳門的全面管治權，以及落實特區維護國家安全的制度與機制。

在台灣議題上，習近平重申實現完全統一是共產黨的歷史任務，也堅持以一個中國原則和「九二共識」來推進中國和平統一的進程。他說：「兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何“台獨”圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

(新華社等)

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