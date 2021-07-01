港府舉行七一儀式 護旗隊首度以「中式步操」進場

據香港頭條日報網報導，7月1日是香港回歸大陸24周年紀念日，香港特別行政區政府今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。

新任香港政務司司長李家超首次以代理行政長官身分主禮，行政會議召集人陳智思、前行政長官曾蔭權伉儷，以及部分北京駐港機構代表出席。

報導稱，護旗方隊以中式步操進場，這是護旗方隊首次採用中式步操。

另外，飛行服務隊兩架直升機也分別懸掛大陸國旗及香港區旗，飛過維港上空，消防輪及水警輪則在會展對面海面進行水禮。

報導稱，慶祝回歸酒會隨後在會展中心舉行。