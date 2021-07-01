中共百年黨慶 習近平向毛、鄧、江、胡致敬

中共總書記習近平上午在中共成立一百周年慶祝大會上發表談話，指沒有中國共黨就沒有新中國。他並向毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤等中共前任領導人表示崇高敬意。

據新華網報導，習近平說，一百年來，中國取得的一切成就，是中國共產黨人、中國人民、中華民族團結奮鬥的結果。以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳，向毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤表示崇高的敬意。

習近平指必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，用馬克思主義觀察時代、把握時代、引領時代，繼續發展當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義。

他說，此時此刻，深切懷念為中國革命、建設、改革，為中國共產黨建立、鞏固、發展作出重大貢獻的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等老一輩革命家，深切懷念為建立、捍衛、建設新中國英勇犧牲的革命先烈，深切懷念為改革開放和社會主義現代化建設英勇獻身的革命烈士，深切懷念近代以來為民族獨立和人民解放頑強奮鬥的所有仁人志士。他們的崇高精神永遠銘記在人民心中。