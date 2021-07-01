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洪秀柱、連戰祝賀中共黨慶 綠營：羞辱香港、台灣人

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中共成立百年，台灣一些政治人物表達祝賀，圖為28日晚間鳥巢的文藝演出。記者呂佳蓉／攝影
中共成立百年，台灣一些政治人物表達祝賀，圖為28日晚間鳥巢的文藝演出。記者呂佳蓉／攝影

國民黨前主席洪秀柱、連戰今天針對中共百年黨慶都有向對岸發出賀電，但國民黨中央黨部目前不打算發。民進黨立法院黨團指出，這時候發賀電，不僅是對台灣侮辱，更是羞辱香港人民，國民黨應針對連戰等人發賀電表示看法，甚至更積極告訴全世界對中共九二共識的立場。

民進黨團副幹事長黃世杰說，連戰、洪秀柱發了賀電，彷彿參加盛會，國民黨大老嚴重打臉香港人民，也代表對中國極權化、政治壓制的漠不關心，到底中共政黨帶給人民什麼而自認偉大包容，從香港例子可看到運用國安法，撕毀一國兩制承諾，短短一年嚴重的寒蟬效應，香港社會出現檢舉告密的風氣，人人自危隨時會被審查。

民進黨團書記長羅致政指出，看完習近平黨慶的致詞後，只發現「民族主義」、「中華民族復興」， 但台灣追求的是民主自由，連戰、洪秀柱呼應對岸的民族主義追求，完全不提台灣最自傲的民主自由，中共為了民族復興對內壓迫新疆、圖博、港澳等，國民黨前主席們這時候發賀電不僅是對台灣的侮辱，也是羞辱香港人民，國民黨應對前主席這樣的賀電表達看法。

民進黨團幹事長劉世芳說，國民黨不發賀電，恐怕是他們兩難，江啟臣主席當選，也沒有得到中共賀電，也是有來有往，民主社會中國國民黨，但應該更積極告訴全台人民對中國九二共識，泱泱百年大黨的立場。

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