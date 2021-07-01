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習近平稱不受外部奴役 民進黨團：奴役中國的是中共

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中共總書記習近平在中共百年黨慶大會上發表談話。央視畫面
中共總書記習近平在中共百年黨慶大會上發表談話。央視畫面

中共總書記習近平今天在中共百年黨慶提到「解決台灣問題是中國共產黨的任務」，重申一個中國原則和九二共識，還強調「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」。對此，民進黨立法院黨團指出，從軍機繞台、疫苗受阻礙等，就可知中共說一套做一套，也可看到中共政權將內部問題外部化，真正壓迫中國人民的不是外來勢力，而是中共政權。

民進黨團幹事長劉世芳說，習近平的喊話不管提的是一國兩制或九二共識等，在港版國安法可看到香港自由民主價值完全消失，還有軍機每天繞台，台灣疫苗受到阻礙等，都可看到中共說一套做一套，兩岸是和平共存，共創台海兩岸和平，希望習近平瞭解台灣人民立場。

黨團書記長羅致政說，中共政權將它內部問題外部化，共產意識形態現在已不被接受，只能宣揚民族主義，但壓迫中國人民不是外來勢力，而是中共政權，但可看到習近平將對中國共產黨的問題轉移到外部勢力、國際組織等。

民進黨立委洪申翰說，香港朋友已在說，未來7月1日已不再有人民遊行，只剩下黨國歡慶的極權自大跟自滿，取代人民的聲音，台灣跟香港 一定都是極權擴張裡拿下來的指標性陣地，但親中的國民黨等政黨，還在拿香港一國兩制作為台灣發展的櫥窗，香港的發展可看出一國兩制 根本是假的。

洪申翰說，香港朋友說「現在相信中共要嘛是笨要嘛是壞」，因此中國國民黨是笨還是壞，要自己決定，為什麼相信中共壓制人民，還會有人支持 ？沒人出來譴責？

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