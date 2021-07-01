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陸學者：中共五代領導對台有堅定「必統」意志

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
仇長根認為，北京會盡最大努力爭取和統，但不排除任何選項。歐新社資料照片
仇長根認為，北京會盡最大努力爭取和統，但不排除任何選項。歐新社資料照片

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根在《中國評論》月刊發表《中共五代領導集體對台決策與方針》指出，中共確立並始終堅持的「和平統一，一國兩制」對台方針，一系列對台決策與政策，體現出堅定的「必統」意志、決心和信心。

仇長根認為，中共五代領導集體對台決策與方針，是一脈相承的。如今北京對台決策面臨七十年來最特殊、最複雜的兩岸關係，當前兩岸在政治上對立，軍事上敵對，對外事務針鋒相對，但經濟上「你中有我，我中有你」，民間交流與合作方興未艾。

他認為，美國無疑是干擾中國實現統一的最大外部障礙。台灣複雜的政黨政治則是阻礙兩岸統一的重要內因。但大陸已牢牢掌握解決台灣問題的決定權，何時、用何種方式解決台灣問題，不是美國說了算，也不是台灣說想獨、要獨就能獨。

仇長根還批評，國民黨政綱追求「統一之新中國」白紙黑字雖然還在，但已變質。今天的國民黨表面上抱著一中各表的九二共識或中華民國的九二共識，骨子裡百年老黨的路線已模糊、背離一中，反對一國兩制，圖謀守台拒統。行動上拿香跟拜、與綠比獨、巴結美國，親美遠中。

他認為，北京會盡最大努力爭取和統，但不排除任何選項。包括大陸宣告海峽沒有中線，軍演直言針對台獨，人民日報《告台灣情治部門書》，國安部重擊台灣間諜，嚴厲警告。《國防法》修訂草案增加制止分裂、發展利益八個字，可理解為如受任何威脅，勢必動武。

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