習談台灣問題強調維護主權 大會現場響起如雷掌聲

中共百年黨慶大會今（1）日在北京天安門廣場登場，中共總書記習近平在發表談話時表示，解決台灣問題、實現「祖國完全統一」，是中國共産黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進「祖國和平統一」進程。

他表示，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。習近平語畢，台下響起如雷掌聲。

他還意有所指地強調，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教！中國共産黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

習近平表示，中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

他說，中國共産黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺淩的時代一去不復返了。

習近平表示，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國。

在提及為中華民族偉大復興建立彪炳史冊的偉大功勳時，習近平列舉毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等中共前領導人。在提及為中國革命、建設、改革，為中國共産黨建立、鞏固、發展作出重大貢獻時，習近平列舉毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等人。

習近平說，在新的征程上，必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅持把馬克思主義基本原理與中國具體實際相結合、與中華優秀傳統文化相結合，用馬克思主義觀察時代、把握時代、引領時代，繼續發展當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義。

習近平強調，中國共産黨擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受「教師爺」般頤指氣使的説教！中國共産黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

習近平表示，必須加快國防和軍隊現代化，強國必須強軍，軍強才能國安。並提出堅持走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益。

習近平並向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及廣大僑胞，致以誠摯的問候。

在港澳問題上，習近平表示要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。