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習：堅持九二共識、堅決粉碎台獨圖謀 勿低估強大能力
中共總書記習近平上午在中共百年黨慶大會上發表談話時表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進「祖國和平統一」進程。堅決粉碎任何「台獨」圖謀；任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。
據新華網報導，習近平指出，解決台灣問題、實現「祖國和平統一」，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進「祖國和平統一」進程。
他表示，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」
此外，習近平表示，要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實北京對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
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