中共百年黨慶 北京香港氣氛迥異

中國在周四 (7月1日) 紀念共產黨成立100周年，在北京天安門廣場舉行的慶祝活動將為全國過去數周舉行的表演和展覽畫上句號。上午，被視為自毛澤東以來中國最強大的領導人的中國國家主席習近平將在天安門廣場發表演說，屆時周圍應該守備森嚴。

在天安門廣場舉行的精心慶祝活動預計以一個直升機編隊拖著巨大的錘子和鐮刀中共黨旗達到高潮，還有戰機在天空畫出100和71等數字。

隨著中國從新冠疫情中恢復，並在全球舞台上采取更堅定的立場，習近平和中國共產黨正在高歌猛進，盡管北京也面臨著對其在香港和新疆政策的批評，並與試圖防止人口危機影響長期經濟增長。

法新社在報導中指出，習近平通過個人崇拜鞏固了其8年的統治，結束了任期限制，並拒絕任命繼任者。在他的領導下，中國共產黨已經轉向新的挑戰，也就是利用手段重新吸引年輕一代，目前該黨約有1255萬名成員年齡在30歲以下，同時也為中國的消費經濟注入更多共產元素。該黨周三 (6月30日) 公布的數據顯示，2020年黨員人數增加了243萬，是習近平2013年擔任國家主席以來的最大年度增幅，目前黨員人數達到9515萬。

中國的獨立政治分析家吳強告訴法新社，中國年輕人在中國經濟持續高速增長的時期長大，他們認為自己的生活水平和中國的逐步強大是不可避免的。他說：「他們幾乎沒有對飢荒或專制的記憶，他們甚至對自由也沒有記憶。」

與此同時，習近平向以美國為首的海外對手展示了一張挑釁的面孔，激起了民族主義情緒，並將自己推銷為新發現的中國自豪感的捍衛者。周一 (6月28日)，習近平在「鳥巢」國家體育場主持了一場有數千人參加的戲劇表演，中國官媒稱之為「史詩般的」表演。最後，觀眾站起來唱了一首歌曲：「沒有共產黨，就沒有新中國」。

氣氛凝重的香港

周四香港回歸中國的24周年紀念日，過去香港曾在這天發生過反對北京的大規模示威活動。一年前，中國對香港實施了嚴厲的香港國安法，作為應對2019年「反送中」示威運動的作法。

在國安法下，有超過64名活動人士被當局以違反國安法起訴，抗議口號也被視為犯罪，香港政府甚至迫使對中國抱持批判立場的《蘋果日報》結束營運。大赦國際形容國安法讓這個曾經以自由為名的城市陷入了「人權危機」。

港警已拒絕民間團體申請7月1日舉行示威的請求，這些團體也發誓要藐視街上一萬多名警察的存在。一名叫Ken的香港人告訴法新社：「中國共產黨可以下地獄。任何有價值的東西，他們都會破壞。」

(路透社、法新社)

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