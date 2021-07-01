中共百年黨慶：習發表談話、胡錦濤亮相、江澤民未現身

中共百年黨慶於今日上午八時舉行，中共總書記習近平發表講話。習近平在大會中宣告，中共實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。

今日出席黨慶大會的除了習近平等七常委與大陸國家副主席王岐山等人，前領導人當中，胡錦濤出席，而江澤民則未現身。