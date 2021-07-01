快訊

「已達解封條件」！台大教授：做好4措施 解封機會越高

WHO出疫苗血清標準品 食藥署放著不用難接軌國際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平宣布實現第一百年目標：只有社會主義才能救中國

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平在中共百年黨慶大會上發表談話。央視畫面
中共總書記習近平在中共百年黨慶大會上發表談話。央視畫面

中共總書記習近平上午在中共百年黨慶大會上發表談話時表示，他代表中共和人民莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，大陸實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。他並稱，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國。

據央視新聞報導，習近平並稱，這是中華民族的偉大光榮，這是中國人民的偉大光榮，這是中國共產黨的偉大光榮。

習近平說，中華民族是世界上偉大的民族，有著5000多年源遠流長的文明歷史，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。1840年鴉片戰爭以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，中華民族遭受了前所未有的劫難。從那時起，實現中華民族偉大復興，就成為中國人民和中華民族最偉大的夢想。

他表示，為了拯救民族危亡，中國人民奮起反抗，仁人志士奔走吶喊，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出台，但都以失敗而告終。中國迫切需要新的思想引領救亡運動，迫切需要新的組織凝聚革命力量。

習近平稱，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就。大陸進行社會主義革命，消滅在中國延續幾千年的封建剝削壓迫制度，確立社會主義基本制度，推進社會主義建設，戰勝帝國主義、霸權主義的顛覆破壞和武裝挑釁，實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革，實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍，為實現中華民族偉大復興奠定了根本政治前提和製度基礎。

他並稱，中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國。

延伸閱讀

中共百年大會明登場 習近平將發表談話、北京多條地鐵停運

前中共黨校教授：中共如紙老虎 隨時可能垮台

對英艦開火 普亭給習近平送投名狀

中共百年黨慶 習近平7月1日將發表講話

相關新聞

習近平宣布實現第一百年目標：只有社會主義才能救中國

中共總書記習近平上午在中共百年黨慶大會上發表談話時表示，他代表中共和人民莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，大陸實現...

中共黨慶安檢 記者攜「蘋果電腦」被要求貼標籤

中共一百周年黨慶於今日上午八時舉行，凌晨兩點半媒體記者集合，需通過兩道安檢、換過兩輛車才能進入天安門廣場。然而，安檢處卻...

七一快逃！香港「武官治港」移民離散潮

「離開香港，還是留在香港？」2020年6月30日，中國政府正式通過港區《國安法》，且當日立即實施。短短一年之際，港府被指控利多次利用這套「法律」對付異議人士，導致香港的特區地位、法治與自由搖搖欲墜。而在7月1日即將迎來的香港回歸紀念日之際，港府更展開「剷除」工作——在短短一個月之內，禁止六四燭光晚會舉行、凍結《蘋果日報》資金導致其停刊、陸續逮捕媒體高層與編輯，更再度禁止七一遊行，以及調動港府高層。面對近期種種的肅殺局面，香港人又如何看待？

中共百年黨慶：習發表談話、胡錦濤亮相、江澤民未現身

中共百年黨慶於今日上午八時舉行，中共總書記習近平發表講話。習近平在大會中宣告，中共實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上...

中共百年黨慶6萬人到場 胡錦濤、溫家寶同登天安門城樓

大陸慶祝中國共產黨成立100周年大會，早上在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平將發表重要講話。

中共百年黨慶登場 戰機飛行表演 殲-10、殲-20亮相

大陸慶祝中共成立100周年大會將在今天早上8時舉行，據了解，雖然沒有地面閱兵儀式，但會有解放軍空中梯隊的飛行表演，屆時直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。