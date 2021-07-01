中共百年黨慶6萬人到場 胡錦濤、溫家寶同登天安門城樓

「離開香港，還是留在香港？」2020年6月30日，中國政府正式通過港區《國安法》，且當日立即實施。短短一年之際，港府被指控利多次利用這套「法律」對付異議人士，導致香港的特區地位、法治與自由搖搖欲墜。而在7月1日即將迎來的香港回歸紀念日之際，港府更展開「剷除」工作——在短短一個月之內，禁止六四燭光晚會舉行、凍結《蘋果日報》資金導致其停刊、陸續逮捕媒體高層與編輯，更再度禁止七一遊行，以及調動港府高層。面對近期種種的肅殺局面，香港人又如何看待？

2021-07-01 08:55