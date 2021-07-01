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中共百年黨慶6萬人到場 胡錦濤、溫家寶同登天安門城樓

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸慶祝中共成立100周年大會，早上在北京天安門廣場舉行。（央視截圖）
大陸慶祝中共成立100周年大會，早上在北京天安門廣場舉行。（央視截圖）

大陸慶祝中國共產黨成立100周年大會，早上在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平將發表重要講話。

央視新聞畫面可見，習近平著中山裝出席黨慶大會，前總書記胡錦濤和前總理溫家寶也同登天安門城樓。

天安門廣場懸掛起100面紅旗，人民英雄紀念碑對面位置，布置一道紅色拱門，正中央擺放一個大型的黃色中共黨徽，兩旁為｢1921｣和｢2021｣黃色字樣。

據央視報導，約6萬人到場觀看大會。大會開始前，解放軍軍團演奏，歌頌中共的紅色歌曲，有合唱團現場演唱。

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