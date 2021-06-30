從3000萬例到零 陸70年努力獲世衛認證無瘧疾國家

中央社 / 日內瓦30日綜合外電報導

中國經過70年的努力終於根除了瘧疾，於今天獲得世界衛生組織（WHO）認證為無瘧疾國家。

中國在1940年代每年通報3000萬例瘧疾，但現在已經連續4年沒有出現本土瘧疾病例。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今天表示：「我們恭喜中國根除了瘧疾。」

「他們的成功得來不易，是經過幾十年有針對性的持續行動才取得。隨著這項宣布，中國加入了越來越多國家的行列，向世界表明，無瘧疾的未來是一個可能的目標。」

向世衛申請無瘧疾認證的國家，必須連續三年沒有出現本土病例。申請的國家必須提出強力的證據，並證明有能力防止疾病傳播再現。

中國是全球第40個取得世衛無瘧疾認證的國家。

近兩、三年在中國之前取得無瘧疾國家認證的國家有薩爾瓦多（2021）、阿根廷（2019）、巴拉圭（2018）和烏茲別克（2018）。

中國也是世衛西太平洋區域30多年來第一個獲得無瘧疾認證的國家。

瘧疾 薩爾瓦多 巴拉圭

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