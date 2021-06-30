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七一港警部署逾萬警力 支聯會副主席今再度被捕

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
明日七一，慶祝香港特區成立二十四周年的升旗儀式和慶祝酒會明早舉行，會展一帶保安明顯加強。（香港電台網）
明日七一，慶祝香港特區成立二十四周年的升旗儀式和慶祝酒會明早舉行，會展一帶保安明顯加強。（香港電台網）

明日是七月一日，慶祝香港特區成立二十四周年的升旗儀式和慶祝酒會明早舉行，會展一帶保安明顯加強，新任警務處處長蕭澤頤到場視察。據了解，警方明天會部署逾萬警力，也可能封閉維多利亞公園。

保安局發表聲明，表示就明天可能出現危害公共秩序和公共安全的行為，警方會作出適當部署，果斷執法。如有任何人嘗試挑戰法律，警方會依法嚴肅處理。據了解，警方明天會部署逾萬警力，不排除會封閉維園，亦會留意各區街站。

被反對舉辦遊行的團體召集人說，明天不會在原定集會或遊行路線一帶出現；職工盟說，將如期擺設街站，並會遵守防疫規例，不會違反限聚令。

此外，香港支聯會表示，支聯會副主席鄒幸彤卅日突然被撤銷保釋，要求警方立即釋放鄒幸彤。

鄒幸彤在本月4日，即六四事件32周年當日早上，被香港警方以涉嫌違反《公安條例》中，有關宣傳或公布未經批准集結拘捕。支聯會說，鄒幸彤事後獲准以1萬港元保釋，原定在下周一晚上向警方報到，但今晚被撤銷保釋，將她拘捕。

支聯會說，香港市民在《基本法》保障下有集會和遊行權利，有悼念「六四」的權利和自由，要求立即釋放及撤銷所有因為悼念「六四」被捕和被檢控人士。

香港 六四 公安

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