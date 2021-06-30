中共建黨百年大會1日上午舉行 北京部分道路中午起管制

中國共產黨建黨百年慶祝大會1日上午在北京天安門廣場舉行。配合慶祝活動舉行，今日下午開始，天安門廣場東西側路段開始實施管制，逾萬張座椅已布置完畢。

據星島網，下午實地走訪天安門廣場一帶，可發現廣場內的露天座位、電視牆、裝置造景等均已架設完成，而廣場周圍插設大量巨幅紅旗。天安門城樓上亦循例吊掛巨型紅色燈籠，金水橋上紅地毯也鋪設完畢。直至下午開始，行人通過天安門前路段時需出示身分證件才能被放行。

此外，天安門廣場周邊今天同樣高級別警戒，不時有警察、武警巡邏，工作人員在現場做設施安檢，並搭設流動廁所等。

根據官方公告，從下午2時開始，從天安門廣場周邊放射至北京二環內的主要街道將分時段陸續封閉，直到慶祝大會結束後才解除。受此影響，沿途店家下午起將提前打烊，外賣員也不再服務。因此，不少附近居民趁著上午時間外出採購。