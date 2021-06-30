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百年共產黨依然年輕 四分之一黨員未滿35歲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為6月29日，慶祝中國共產黨成立100周年「七一勛章」頒授儀式在北京人民大會堂舉行。（新華網）
圖為6月29日，慶祝中國共產黨成立100周年「七一勛章」頒授儀式在北京人民大會堂舉行。（新華網）

中國共產黨已經成立100年，但這個百年大黨黨員結構卻仍然相當年輕。新華社報導，根據中共中央組織部最新黨內統計數據，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數為9,514.8萬名。其中，年輕黨員持續增加，35歲及以下黨員達2,367.9萬名，占黨員總數的24.9%，比2019年底提高0.7個百分點。

統計顯示，目前中共黨員30歲以下有1,255.3萬名，31至35歲有1,112.6萬名，36歲至40歲有876.0萬名。但畢竟是百年大黨，因此，目前中共黨員61歲及以上的資深黨員仍達2,693.0萬人，占黨員總數的28.3％。

此外，中共黨員中，具大專及以上學歷的黨員有4,951.3萬名，占52.0%。但性別組成上則呈現明顯的「陽盛陰衰」，女性黨員僅2,745.0萬名，占黨員總數的28.8％。

目前中共黨員中，在2012年中共十八大後，亦即中共中央總書記上台後入黨的多達1,951.6萬名，占黨員總數的20.5%。2020年1月1日至2021年6月5日發展的黨員，則有473.9萬名。

中共 共產黨

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