陸外交部：對國安法攻擊抹黑 擋不了香港由亂轉治大勢

香港國安法實施滿一年，國際特赦組織30日發布的報告書中表示，香港當局利用國安法對付異議人士，並譴責香港當局一再以國家安全合理化「違反人權的審查、騷擾、逮捕與起訴」。大陸外交部30日對此批評「純屬惡意抹黑歪曲之詞」，並指「任何對香港國安法的攻擊抹黑都阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。」

國際特赦組織亞太地區主任米西拉（Yamini Mishra）表示：「一年內，國安法讓香港迅速踏上成為警察國家的道路，也對香港民眾造成人權緊急狀況。」她認為，國安法從政治到文化、教育到媒體，甚至是法律已經全面影響香港社會，製造了一種恐懼氣氛，迫使居民自我監督，思考自己說了什麼、發什麼文及生活的方式。

米西拉說：最終，這項全面而壓制性的立法有可能使這座城市成為越來越像中國大陸的人權荒地。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌於30日的例行記者會上對此表示，「純屬惡意抹黑歪曲之詞」，他說，「香港國安法實施一年來，國家安全得到了維護、香港社會重回正軌、法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都認同的客觀事實。」

汪文斌指出，數據顯示，去年流入香港的資金規模高達500億美元，港股IPO集資額位居世界第二，香港今年第一季本地生產總值年增長7.9%；國際貨幣基金組織日前發表了報告，再次肯定香港國際金融中心的地位，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，這些都是對香港國安法和香港發展前景投下的信任票。

他強調，「任何對香港國安法的攻擊抹黑都阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。」他稱，「中國政府維護國家主權安全發展利益、堅決貫徹一國兩制方針、反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」