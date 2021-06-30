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中共建黨百年 連戰、宋楚瑜等人祝賀並盼兩岸和平發展

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中共成立百年，台灣一些政治人物表達祝賀，圖為28日晚間鳥巢的文藝演出。記者呂佳蓉／攝影
中共成立百年，台灣一些政治人物表達祝賀，圖為28日晚間鳥巢的文藝演出。記者呂佳蓉／攝影

明日是中國共產黨成立一百周年，據新華社報導，台灣方面包含國民黨前主席連戰、洪秀柱，親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典等人都發賀電，祝賀中國共產黨成立百年，並盼兩岸關係和平發展。

大陸官媒新華社報導，在中共成立百年之際，台灣一些政黨、團體和人士以賀電賀信等形式向中共成立100周年表示祝賀，共同期盼兩岸關係和平發展與實現中華民族偉大復興。

連戰在賀電中表示，中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰。至盼兩岸關係和平發展，所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒。

中國國民黨前主席洪秀柱賀函表示，中華民族偉大復興是歷史的必然，至盼兩岸促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢。

親民黨主席宋楚瑜在賀電中表示，中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看。至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，實現中華民族復興。

新黨主席吳成典也在賀信中祝願順利實現民族復興，希望兩岸持續交流合作，力促國家和平統一。報導還稱，無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及一些人士也以不同形式向中共成立百年表示祝賀。

共產黨 中共 連戰

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