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張韶涵登上中共建黨百年晚會演唱 陸委會：不應參加

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
歌手張韶涵登上中共建黨百年大會表演，陸委會強調，國人不應參加或配合中共舉辦的政治性活動。（圖／取自觀察者網）
歌手張韶涵登上中共建黨百年大會表演，陸委會強調，國人不應參加或配合中共舉辦的政治性活動。（圖／取自觀察者網）

慶祝中國共產黨成立100周年的文藝演出「偉大征程」，28日於北京鳥巢舉行，歌手張韶涵以「中國台灣」身分登台與其他歌手合唱。陸委會30日再次強調並提醒，國人應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規範，「認清中共以『拉打兩手』對我進行分化的手段與野心，不應參加或配合中共舉辦的政治性活動。」

「偉大征程」文藝演出28日晚間在北京鳥巢體育館舉行。中共中央政治局七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及大陸國家副主席王岐山，全員出席觀看演出。

而表演活動也邀請許多中國藝人登台表演，不少港台藝人也出現在舞台上，其中台灣歌手張韶涵也現身。

陸委會30日以書面回覆表示，中共建黨百年活動安排台灣相關人士參與，目的係在形塑兩岸同屬一中，本會再次強調並提醒國人應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規範，「認清中共以『拉打兩手』對我進行分化的手段與野心，不應參加或配合中共舉辦的政治性活動，淪為其對台統戰樣板工具，也不應呼應、配合中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家主權及認同。」

中共 北京 陸委會

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