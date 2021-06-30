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港媒：壹傳媒集團7月1日起停止運作
據香港明報報導，壹傳媒已經向員工發函通知，董事會宣布於7月1日起，集團將停止運作，根據勞工法例，人力資源部將跟進有關員工同事的補償。
但信中提及，集團早前被凍結的三家公司銀行戶口仍未解凍，已委派法律顧問跟進蘋果日報（Apple Daily Limited）、蘋果印刷（Apple Daily Printing Limited）、AD Internet Limited 三公司員工同事之薪金和有關補償。壹傳媒同仁可向人力資源部或部門主管查詢有關詳情。
信中最後結語，「雖則前路難行，仍繼續向前。後會有期。」。壹傳媒在香港交易所仍在停牌中，停牌前報0.29元。
壹傳媒昨日公告，已與潛在買家簽訂出售Amazing Sino International Limited（台灣新聞及娛樂內容的媒體業務）全部股權意向書，新買家將在7月9日前完成實質審查，7月30日前簽訂正式交易協議。市場對於新買家眾說紛紜。
香港蘋果日報已於6月24日停刊，香港證券業界分析，如果壹傳媒核心業務停止運作，恐面對除牌、股票下市危機。台灣的業務部分，儘管蘋果新聞網先前表示運作一切如常，營運不受影響，但業界仍關注台灣蘋果新聞網相關動向。
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