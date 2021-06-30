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港版國安法實施滿一周年 117人被捕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
港版國安法實施至今已屆滿一周年，香港保安局稱，該法實施一年來共逮捕117人。（取自香港大公報）
港版國安法實施至今已屆滿一周年，香港保安局稱，該法實施一年來共逮捕117人。（取自香港大公報）

港版國安法去年6月30日生效，至今已屆滿一周年。據香港大公報報導，香港保安局表示，警方國安處在新法實施後，共逮捕117人，其中64人及3家公司遭檢控。

香港保安局指出，比較國安法實施前後半年的犯罪案件數字，縱火案大跌80%、刑事毀壞案減少40%，香港整體罪案數目也下降4%。

保安局強調，前年反送中運動爆發後，香港犯罪案件數字上升9%，去年持續繼續上升7%。直至去年港版國安法頒布實行後，今年第1季香港罪案數字迅即下跌約10%。

香港特區行政長官林鄭月娥日前受訪時也形容，港版國安法猶如「定海神針」。

甫由香港保安局長轉任政務司長的李家超接受大陸中央電視台訪問時，表達感謝中共中央提出港版國安法及完善香港選舉制度。李家超稱，中共中央施展的治港「組合拳」，維護香港繁榮穩定，使香港未來充滿希望。

李家超同時警告，仍有外部勢力等待機會破壞香港，香港需要加強情報監察系統，並推動國家安全教育。

香港立法會議員容海恩則表示，國安法是行之有效且具阻嚇性的法律，填補了香港原有法律的國安漏洞，重擊「反中亂港」勢力及組織。她認為，下一步，香港應盡快為「基本法」第23條完成立法。

港版國安法 香港選舉 中共

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