聽新聞
test
0:00 / 0:00
港版國安法實施滿一周年 117人被捕
港版國安法去年6月30日生效，至今已屆滿一周年。據香港大公報報導，香港保安局表示，警方國安處在新法實施後，共逮捕117人，其中64人及3家公司遭檢控。
香港保安局指出，比較國安法實施前後半年的犯罪案件數字，縱火案大跌80%、刑事毀壞案減少40%，香港整體罪案數目也下降4%。
保安局強調，前年反送中運動爆發後，香港犯罪案件數字上升9%，去年持續繼續上升7%。直至去年港版國安法頒布實行後，今年第1季香港罪案數字迅即下跌約10%。
香港特區行政長官林鄭月娥日前受訪時也形容，港版國安法猶如「定海神針」。
甫由香港保安局長轉任政務司長的李家超接受大陸中央電視台訪問時，表達感謝中共中央提出港版國安法及完善香港選舉制度。李家超稱，中共中央施展的治港「組合拳」，維護香港繁榮穩定，使香港未來充滿希望。
李家超同時警告，仍有外部勢力等待機會破壞香港，香港需要加強情報監察系統，並推動國家安全教育。
香港立法會議員容海恩則表示，國安法是行之有效且具阻嚇性的法律，填補了香港原有法律的國安漏洞，重擊「反中亂港」勢力及組織。她認為，下一步，香港應盡快為「基本法」第23條完成立法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言