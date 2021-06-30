比亞迪半導體創業板IPO申請 獲深交所受理

大陸新能源汽車廠商比亞迪，拆分子公司比亞迪半導體獨立上市有了新進展，比亞迪30日在深圳證券交易所公告，擬分拆所屬子公司比亞迪半導體，至深圳證券交易所創業板上市，已獲得深交所受理。

比亞迪表示，本次分拆尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限於獲得香港聯合交易所有限公司同意，通過深圳證券交易所審核及中國證券監督管理委員會同意註冊，存在重大不確定性。

根據比亞迪5月12日公告的分拆預案，比亞迪半導體成立於2004年，主業為功率半導體、智慧控制IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售，旗下共有寧波半導體、節能科技、長沙半導體3家子公司，最新一輪融資顯示其估值已超過人民幣百億元，公司由比亞迪控股72.30%。

2018到2020年，比亞迪半導體分別實現營收人民幣13.4億元、10.9億元和14.4億元；同期淨利潤分別為人民幣1.04億元、8,511.49萬元和5,863.24萬元。

公告顯示，本次分拆上市後，比亞迪半導體將繼續從事功率半導體、智慧控制IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售。未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體業務發展，致力於成為高效、智慧、集成的新型半導體供應商。

比亞迪表示，本次分拆有助於比亞迪半導體充實資本實力、增強風險防範能力，進而提升綜合競爭力及盈利能力，加速公司發展，把握中國半導體產業崛起的機遇，建立獨立的資本市場平臺和市場化的激勵機制，激發公司活力，助力業務不斷做大做強。