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中共百年大會明登場 習近平將發表談話、北京多條地鐵停運

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京天安門廣場。圖／法新社
北京天安門廣場。圖／法新社

中共慶祝建黨100周年大會將於7月1日上午8時在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平將發表重要談話。與此同時，北京加強安保管制措施，多條地鐵線停運，多個車站也封閉管理。

根據北京公安局在微博上發布通知，因應活動，6月30日至7月1日，部分地鐵、公車路線調整運營。此外，自6月28日起至7月1日的慶祝大會結束，將對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。

7月1日當天，北京地鐵1號線至5號線，首班車至早上6時30分將會全線停運，同時沿線多個車站封閉，包括有天安門西站、天安門東站等，直至另行通知時止。另一方面，地鐵1號線、2號線、4號線大興線及5號線的多個車站，包括有天安門西站、天安門東站等車站，在6月30日下午5時起至末班車亦會封閉。

據此前官方發布的消息，慶祝中共成立100周年大會已於6月26日晚上至27日凌晨完成第二次綜合演練，共有3.3萬人參加。演練包括暖場、慶祝大會、集結疏散、應急處置等4項內容，重點檢驗全流程銜接配合，提升組織指揮和服務保障體系運行效能。

與首次演練相比，第二次演練增加更多人員和要素，廣場環境布置和設施設備基本準備就緒。演練現場組織有序、運行順暢，每個流程、每個場景、每項任務都順利完成，達到預期目標，為正式活動的成功舉辦奠定堅實基礎。

天安門 北京 中共

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