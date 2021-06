香港民主之父李柱銘 教女眼中是何種樣貌？

周三(6月30日)是中國人大常委會正式通過《香港國安法》滿一年的日子,香港前民主黨主席李柱銘,也已經整整一年不再接受任何媒體采訪。這位被稱為香港「民主之父」的民主派人士,今年4月與另外8知名民主派人士因2019年8月參與了一場流水式的集會,被法院以「組織及參與未經批准集結罪」判刑11個月。

雖然83歲的他,最後因年事已高獲得緩刑,但該判決也被許多觀察人士評為《國安法》通過後,極具代表性的一場「政治審判」。在那之前,香港警方以違反《國安法》為由,逮捕了47名參與了2020年民主派立法會初選的相關人士,至今大部分的被告仍被警方關押。

李柱銘在香港建制派與港府眼中,因「帶頭」破壞香港的和平穩定而罪有因得,但在長期與他有密切關系的人眼裡,他是一個長期抱持著希望,期待有朝一日,和平示威能為香港帶來長期改變的人。

22歲的香港作家,也是記者的戴味閒 (Hana Meihan Davis) 是李柱銘的教女,她說印象中李柱銘對香港人丶法治和民主總有著堅定不移的信心,即便在港人覺得未來充滿著絕望時,李柱銘仍抱有希望。

她告訴德國之聲:「李柱銘非常愛笑,他的笑聲非常有感染力,我印象中都還有很多他跟我爸爸在吃飯時笑到彎腰駝背的畫面。他的存在總令人感到非常安心,而每當我在說話時,他總會非常認真的聆聽。」

戴味閒來自一個與香港有非常深學術淵源的家庭。她的母親是來自香港的美國聖母大學政治系副教授許田波,而她父親則是曾長年在香港大學法學院任教的學者戴大為 (Michael C. Davis)。

她向德國之聲表示,父母一直把李柱銘視為家人,而印象中李柱銘在她成為記者的路途中,總會給予許多意見跟反饋。戴味閒說:「我記得他有次告訴我:『當你寫香港的時候,你真的是發自內心地寫,這就是它的特別之處。』」

堅信民主的重要性

她指出,李柱銘一直都了解民主的重要性,尤其是當政府能真正代表香港人民時,這對捍衛香港的自治與法治來說是非常重要的。戴味閒提到:「在要求政府遵守香港回歸時所做出的承諾這部分,李柱銘一直是一個強有力的聲音,即便當時香港人可能對政治冷感。我認為這是他對香港最大的貢獻。」

戴味閒提及5月出版的新書「For The Love Of Hong Kong: A Memoir From My City Under Siege」中,描述了去年李柱銘與多位民主派人士因參與2019年8月的示威而被捕一事,表示由於被捕者中有多人是她父母多年的朋友,所以對她來說,得知消息的瞬間是個「可怕的時刻」。

她說:「他們每個人都勇敢地面對審判,而我也慶幸李柱銘和吳靄儀最後能獲得緩刑。我認為逮捕他們本身是對香港法治的污辱,我也在書中提到:『如果李柱銘有罪的話,那其他在場的170萬名香港人也全數有罪。』」

事實上,李柱銘丶何俊仁與黎智英在4月16日因「818流水集會案」被判刑後,立即於4月21日對法院判決提出上訴。在4月16日法院判決當天,李柱銘透過代表他與何俊仁的資深大律師夏偉志向法官表示,該案的游行是和平及非暴力,二人沒有鼓勵使用暴力,過往亦反對暴力,強調他們當日僅是出席游行,沒有暴力丶損壞財產丶鼓吹或煽動暴力的意圖。

李柱銘去年6月在《香港國安法》生效前最後一次接受德國之聲訪問時也曾表示,他認為香港的示威者在獲得居民與國際社會廣大的支持下,應該不須在示威過程中使用暴力,因為這麼做只會給中國政府一個理由來實施暴力鎮壓。

他說:「他們很清楚,使用暴力是不會佔上風的,而且這樣還會給北京的暴君提供暴力鎮壓的口實。北京會把香港人說成是恐怖分子,使用這樣的詞匯對他們來說輕而易舉。我們決不能給他們這樣的藉口,我們必須為漫長而艱苦的戰鬥做好准備。」

戴味閒回憶起,她2019年夏天,從美國回香港時,曾與李柱銘一家出門用餐,在用餐過程中,她與李柱銘聊到大學畢業後的規劃。她說:「我們在滿滿一桌的食物中,聊到我的大學最後一年和我畢業後的計劃,我跟他說我想搬回香港。」

戴味閒也說,李柱銘對於她的香港身份認同有深遠的影響,她提到過往常在與李柱銘一同用餐或走在街上的過程中,有香港人上前感謝李柱銘為香港所做的付出。她告訴德國之聲:「透過李柱銘,你總能感受到香港人是有思想丶有堅持丶充滿希望且對周遭的人有著很深的信念的一群人。」

