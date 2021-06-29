積極「投共」的台青張立齊宣稱：自己並非台灣的少數

中共迎建黨百年之際，有關台灣人加入中共的話題又引起討論。外電報導，從1979年台灣叛逃軍官林毅夫，到近年高調唱紅的台青張立齊、王裕慶、李秉修等人，台灣社會一直存在一群嚮往中國，信仰中國共產黨的人。其中，台青張立齊還宣稱，自己並非台灣的少數，只是太多「紅色青年」不敢表態。

據德國之聲中文網報導，在台灣出生長大，今年35歲的張立齊，曾在2017年公開表示要申請加入中國共產黨，同一年，在北大唸書的王裕慶及在天津工作的台灣人李秉修也相繼表示想「投共」。當時，這三人在兩岸掀起了台青「投共潮」的討論。

報導指，然而4年過去了，當年雖然一度點燃投共潮的野火，但星星之火並未燎原，這些人仍是少數。

2007年高調唱紅的張立齊，成了中國華僑大學的老師，至今，他仍未遺忘，10年前到中國大陸的初衷－效忠中國共產黨。在北京住了近十年，見證了中國大陸經濟快速成長，使他更堅信，當年選擇加入共產黨是正確選擇。

據報導，張立齊是來自台中的客家青年，操著一口濃厚的北京腔，他稱自己為「左統」思想，和「天然獨」的台青大相徑庭。

他告訴德國之聲，對共產黨丶社會主義及馬克思理論產生認同，源自於2008年的金融危機。當時，他看到資本主義的問題，像是台灣勞工失業及勞資剝削的狀況，因而「堅定往左的方向前進」。同年，他赴大陸交流，看到中國為北京奧運而大興土木，多個城市欣欣向榮，他形容中國經濟「宛如火箭般」高速發展。

他赴北京大學攻讀博士學位，並為成為中國共產黨員而開始準備。他在北大接受黨課教育，研讀共產黨的歷史丶精神及紀律，還經過多次考試，手寫報告，甚至還參加支教活動，到偏遠地區從事教育服務。

報導引述國際關係學者、台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，加入中國共產黨並不容易，不像加入國民黨或民進黨那麽簡單，通常只要填表、繳錢就能入黨。他並指，加入中國共產黨通常得先加入共青團，且必須經判斷確認是積極份子，同時要有推薦程序及一段時間的考察期，考察時間因人而異，若是台灣人可能得需要花更多時間。

張立齊表示，因擔憂「台灣政府找麻煩」而不願透露是否已經成功入黨，但他強調，已參與多項共產黨的活動。他說，他不知道說（有沒有入黨）以後，台灣政府會怎麽對他和家人，他很害怕。

根據台灣《兩岸人民關係條例》第33條規定，台灣人加入中國共產黨，會被處以新台幣10萬到50萬元的罰鍰。但在實務上執行其實有困難，陸委會曾對媒體表示，因為只有中國身分才可能入黨，一旦因為中國身分而被取消台灣身分，邏輯上就不可能再追究罰款。

張國城直言，想加入共產黨的台灣人仍是少數，因為除非是到大陸求學，否則台灣根本沒有環境能加入中國共產黨。

但張立齊並不認同，他說「自己並非台灣的少數」，而是因為太多「紅色青年」不敢表態。他並透露，身邊有不少不敢表態的紅色青年，看到大陸的發展而認同大陸制度，但因為擔心外界眼光或是怕家人可能被報復而不敢表態。