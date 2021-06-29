快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

29人獲習近平頒授「七一勳章」 全為基層工作者

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平表示，中共黨員要永遠信黨、愛黨、為黨，清清白白做人、乾乾淨淨做事等。（央視截圖）
中共總書記習近平表示，中共黨員要永遠信黨、愛黨、為黨，清清白白做人、乾乾淨淨做事等。（央視截圖）

中共「七一勳章」頒授儀式於今日上午在北京人民大會堂舉行，由中共中央總書記習近平親自頒授。

據香港01報導，七一勳章於中共建黨百年之際首次評選頒授，用以表彰一批「為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，共計有29人獲授勳，他們都來自社會各界，且盡來自社會最基層。

2017年7月，中共中央批准了「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」制定的《中國共產黨黨內功勳榮譽表彰條例》和《「七一勳章」授予辦法》。

根據兩份文件，七一勳章是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」，是黨內最高榮譽。

今天獲授勳者共有22人，包括馬毛姐，一等渡江功臣，在渡江戰役中手臂中彈依然咬牙堅持，6次橫渡長江，運送3批解放軍成功登岸，是聞名大陸的「渡江英雄」。王書茂，參與大陸多項國家重大涉海工作，在南海維權鬥爭中衝鋒在前，不怕犧牲、寸步不讓，為維護領海主權和海洋權益作出傑出貢獻。王占山，戰功赫赫的百戰老兵，在解放戰爭（國共內戰）、抗美援朝出國作戰（韓戰）等作戰中出生入死，永保革命軍人本色。

此外，獲授勳者中有3人已經身故，分別是陳紅軍、柴雲振、黃文秀。軍人陳紅軍是在去年6月中印加勒萬河谷衝突時，為營救被印軍圍攻的團長祁發寶而身亡。陳紅軍事後獲中共中央軍委追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。

值得一提是，官方公布的名單中共計有29人獲授勳，減去3人已經身故，卻有4人並沒有出席儀式，原因不明。

中共 軍人

延伸閱讀

中共百年頒授勳章 習近平：要永遠「信黨愛黨為黨」

中共迎建黨百年 習近平首次頒授「七一勳章」

中俄元首強調：反對打著民主和人權幌子 干涉別國內政

長江上游多一座大壩 中國白鶴灘水電站開始發電

相關新聞

董建華：「一國兩制」給香港最強大制度優勢

中共建黨百年大慶在即，大陸全國政協副主席、香港前特首董建華今（29）日表示，「一國兩制」給予香港最強大的制度優勢，年輕人...

義大利總理質疑科興疫苗效力 中駁斥

義大利總理日前稱中國科興疫苗效力不足，澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌昨天表示，中方一貫高度重視疫苗的安全性和有效性...

29人獲習近平頒授「七一勳章」 全為基層工作者

中共「七一勳章」頒授儀式於今日上午在北京人民大會堂舉行，由中共中央總書記習近平親自頒授。

中共建黨百年大型文藝晚會「因故」提前 宋佳參演受矚

原定6月29日舉辦的慶祝中共建黨100周年大型文藝晚會，「因故」提前在28日於北京鳥巢體育場舉行。北京日報報導，為保障演...

防疫？3香港團體申辦七一遊行遭拒 批警「向中共獻媚」

香港三個團體申請七月一日舉辦遊行集會，香港警方以集會及遊行是人多聚集的高危活動為由，昨天發出反對通知書。有團體批警方「向...

疫情穩 香港爭取與深圳通關免隔離

香港特首林鄭月娥28日率官員出席中國共產黨百年慶典，據悉，她將藉此行向北京方面爭取同意香港與深圳落實免隔離通關。網媒「香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。