29人獲習近平頒授「七一勳章」 全為基層工作者

中共「七一勳章」頒授儀式於今日上午在北京人民大會堂舉行，由中共中央總書記習近平親自頒授。

據香港01報導，七一勳章於中共建黨百年之際首次評選頒授，用以表彰一批「為黨和人民作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，共計有29人獲授勳，他們都來自社會各界，且盡來自社會最基層。

2017年7月，中共中央批准了「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」制定的《中國共產黨黨內功勳榮譽表彰條例》和《「七一勳章」授予辦法》。

根據兩份文件，七一勳章是為表彰「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中，作出傑出貢獻的黨員」，是黨內最高榮譽。

今天獲授勳者共有22人，包括馬毛姐，一等渡江功臣，在渡江戰役中手臂中彈依然咬牙堅持，6次橫渡長江，運送3批解放軍成功登岸，是聞名大陸的「渡江英雄」。王書茂，參與大陸多項國家重大涉海工作，在南海維權鬥爭中衝鋒在前，不怕犧牲、寸步不讓，為維護領海主權和海洋權益作出傑出貢獻。王占山，戰功赫赫的百戰老兵，在解放戰爭（國共內戰）、抗美援朝出國作戰（韓戰）等作戰中出生入死，永保革命軍人本色。

此外，獲授勳者中有3人已經身故，分別是陳紅軍、柴雲振、黃文秀。軍人陳紅軍是在去年6月中印加勒萬河谷衝突時，為營救被印軍圍攻的團長祁發寶而身亡。陳紅軍事後獲中共中央軍委追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。

值得一提是，官方公布的名單中共計有29人獲授勳，減去3人已經身故，卻有4人並沒有出席儀式，原因不明。